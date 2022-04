Giro en Durango

Con base en los resultados obtenidos en el año 2021 en 15 estados de la república, y los que se proyecta se obtendrán en junio de este año en 6 entidades federativas, es observable que las coaliciones políticas, legislativas o electorales, son mucho más efectivas para uno u otro bloque, ya sea el conformado en torno a la derecha o el que se agrupa alrededor de la izquierda, cuando éstas se sostienen de forma consistente. Está claro que lo complejo es encontrar el justo punto equitativo que garantice a una u otra fuerza los mejores dividendos político-electorales a obtener.



También es innegable que la figura del actor político más representativo en cada región es fundamental para consolidar el triunfo que se pretende en los diferentes cargos de elección popular que están en disputa.



El movimiento electoral, respecto a las preferencias ciudadanas en los seis estados de la república que habrán de renovar gubernaturas el próximo 5 de junio: Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, se da cada vez con mayor efervescencia, y se generan ya proyecciones de posibles resultados como consecuencia de las mediciones que realizan casas encuestadoras. Hay estados en donde ya existe un giro y pareciera que la percepción de origen no corresponde a la realidad político-electoral actual.



Durango es uno de esos estados. Gobernado hoy por el panista José Rosas Aispuro, de arrancar con el escenario de retenerlo, el Partido Acción Nacional ve desvanecida esa posibilidad ante el crecimiento registrado en las últimas mediciones por la candidata de Morena, Marina Vitela, por lo que Rosas Aispuro ya siente cerca la altísima probabilidad de que entregará su estado a la coalición de las izquierdas: “Juntos hacemos historia en Durango”.



La candidata a la gubernatura por dicha coalición, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, ha logrado su crecimiento y posicionamiento con base en tres aspectos fundamentales: el primero, los altos dividendos que le da su partido de origen, Morena; segundo, el impulso y la aportación, no menor, que se genera con los votos del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, y, finalmente, la trayectoria, el prestigio y el adecuado posicionamiento que Gonzalo Yáñez ha logrado a través de los años y que, de acuerdo con las más representativas encuestas, está colocado como favorito para ocupar el cargo de alcalde en la capital duranguense.



El PT será el sostén en Durango para obtener el triunfo electoral a favor de la candidata de Morena.

De refilón

Los que ya no sienten lo duro sino lo tupido son el gobernador regiomontano Samuel García y su esposa, la ‘influencer’ Mariana Rodríguez, quienes no dejan pasar hecho alguno para tener movilidad en redes y procurar, en su beneficio, dividendos populares.



La muy lamentable muerte de Debanhi Escobar, ante los ojos de la opinión pública, ya se percibe con un tufo de feminicidio, acompañado de la ineficacia, ineficiencia o corrupción por la pésima actuación del órgano responsable de la procuración de justicia.



El desempeño del gobernador y su fiscal, aunque se diga que este mantiene autonomía, nos hace recordar la muy lamentable y absurda historia de la muerte de la menor de cuatro años Paulette Gebara, de quien se dice su cuerpo se encontraba en la nariz de los sabuesos responsables de la investigación, pero nunca se percataron, supuestamente, de que la pequeña se encontraba en su propia cama.



Se podrá contar las versiones que a juicio del gobernador y su fiscal se quieran, por cierto, muy cuestionadas de forma fundamental por las mujeres regiomontanas; sin embargo, como en el caso de Paulette, la explicación de que su cadáver fue sembrado con posterioridad a los hechos habrá de perseguir esa nueva versión de un cuerpo que siempre estuvo a la vista de los investigadores responsables de la procuración de justicia del estado, pero no se percataron de su existencia, hasta que el olor fétido fue sentido por empleados del hotel donde fue encontrado el cuerpo.



Ese mismo olor fétido parece que se impregna en la carpeta de investigación, y hoy son altamente cuestionados tanto el gobernador, como su propio cuerpo de procuración de justicia.



Solidaridad y acompañamiento a todas y cada una de las familias víctimas de desapariciones forzadas o feminicidios.



¡Justicia para Debanhi! es el clamor de las mujeres y hombres del país.