LIGA MX

Cuatro partidos se decidieron en los últimos minutos de juego en la Jornada 4. Berterame de San Luis, al minuto 90 le empata a Chivas; Atlas le gana a Xolos con gol de Correa al 86; Querétaro le gana de visitante al campeón Rayados con gol de Nahuelpán al 89 y Leo Fernández del Toluca, en el agregado le empata a Cruz Azul y más que quitarle 3 puntos, le impide a la afición ilusionarse después del triunfo de 3-0 sobre Santos en la Jornada 3.

Como podemos ver la concentración, el orden y la condición física, toman un papel preponderante en los últimos minutos de cada partido. Hasta antes del partido de Puebla – América, al revisar la tabla general, solo Pumas y Chivas estaban en los primeros 8 lugares; faltando los equipos del norte, Cruz Azul (nada nuevo), América y Santos, como equipos de gran convocatoria o que han sido campeones últimamente.

Hoy en día, León encabeza la tabla, ya no es extraño que este equipo sea protagonista torneo a torneo y sobre todo desplegando un futbol que gusta a todos; el Necaxa también ha tenido buenos torneos y ya nos acostumbramos a verlo siempre en Liguilla a pesar de cambios en la directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Por la inversión que han hecho, por la obligación que tienen con su historia y para con su afición, los equipos que siempre deben estar en zona de Liguilla y pelear por el campeonato son los que a estas alturas no aparecen. La lógica y el “debería” no existen en el futbol, lo que hace que este deporte sea espectacular y atractivo.

CAPACITACIÓN VAR

Hemos venido señalando en este espacio que no vendría mal una invitación a David Elleray, Director Técnico del Board y a su equipo, para que vengan a repasar, reforzar y entrenar el protocolo y los fundamentos del VAR, para así evitar más errores de los que se han presentado últimamente.

Antes del VAR, la polémica eran los errores en cancha del árbitro, sobre todo los de apreciación que son los más complicados; ahora el debate y la molestia de los protagonistas es que no saben aprovechar las bondades de esta nueva tecnología, al abusar de ella, al no entender cuándo intervenir, cuándo revisar y no salirse del principio básico de su uso que es solo para errores “claros y manifiestos”.

Sería de mucha ayuda el revisar todos los procesos junto con los expertos del Board, lo cual evitaría las quejas y se mejoraría mucho la aplicación de este apoyo y por ende prevalecería la justicia deportiva en los partidos. El VAR es una gran herramienta, solo hay que saber cuándo, dónde y cómo se debe usar.

PIZARRO

Respetando la posición personal y familiar de Pizarro (25 años) en estos momentos de decisión, donde todo indica que terminará jugando en la MLS, considero que, por su nivel de juego, edad y mentalidad, lo más conveniente sería que tratara de emigrar al futbol europeo; todavía tiene mucho que dar y en un equipo en la Liga Holandesa sería lo ideal, ya que ésta es un gran trampolín para jugadores con las características de Rodolfo y posteriormente aterrizar en una Liga más competitiva e importante.

Lo conozco personalmente y es un magnífico muchacho, competitivo y ganador; si se cae de último momento lo de Miami, ojalá se enfoque en el futbol europeo.

MAHOMES

Estos Jefes de Kansas City, su coach Andy Reid y su líder Mahomes (24 años), apuntan a que pueden iniciar una dinastía como lo fueron los Steelers con Terry Bradshaw, los 49ers con Joe Montana, o los New England Patriots con Tom Brady; ojalá no me equivoque, porque ver jugar en el emparrillado a este joven quarterback, es todo un espectáculo; es un dolor de cabeza para las defensivas el descifrar lo que va a hacer, su visión de juego y su gran habilidad, es todo lo que puede pedir un aficionado de este impresionante y bello deporte.