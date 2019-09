Líder actualizado

Al contratar a un director técnico se debe considerar si reúne el perfil y las características adecuadas para el equipo, se debe pedir que tenga los valores que pregona la institución, que esté de acuerdo con los objetivos planteados, que esté cerca de la formación y desarrollo de las Fuerzas Básicas, que le dé oportunidad a los jóvenes, esté de acuerdo con el presupuesto y además acepte a la mayoría del plantel que se le proporciona, que esté capacitado, y si tiene vasta experiencia y además es exitosa, ¡qué mejor! El problema es que el 90% de las veces no tenemos esa oportunidad de tiempo y análisis, porque normalmente se contratan en momentos de crisis por los malos resultados del antecesor.

La única premisa que importa en ese momento es que esté capacitado y con experiencia, pero pocas veces nos preguntamos si está actualizado, ¿a qué me refiero?, a que muchos entrenadores terminan sus estudios y no vuelven al aula, no recurren a la lectura y se quedan con una misma manera de trabajar y no cambian su metodología. Ir a Europa en verano, ver dos entrenamientos de algún club importante y sacarse una foto con el Mister, no es actualizarse.

En la Premier League, en la Liga Española, en la MLS y en otras ligas, la carrera de técnico es más exigente en tiempo y en calidad de lo que se enseña y una vez titulados, se les exige una renovación del carnet cada dos años y así certifican que cuentan con las habilidades para seguir ejerciendo.

Esta certificación que es de carácter obligatorio, se lleva a cabo con cursos intensivos, seminarios, pláticas con especialistas y exámenes que duran de cuatro días a dos semanas. Hoy, la exigencia que tiene el futbol es de DT’s muy preparados, actualizados y conocedores de los temas que intervienen en la preparación de

un equipo.

Como pueden ver hoy, el entrenador es el responsable de todos estos aspectos, porque se le entregan los activos más importantes, que son los jugadores.

Faltaría un aspecto toral, que es el aspecto humano que debe tener el gestor de estos activos; el manejo del equipo con comunicación, disciplina, cohesión interna, donde todos son cómplices del objetivo; este equilibrio fundamental entre el aspecto táctico y el aspecto humano nos aproxima mucho más a la continuidad y a lograr los objetivos.

Considero que Guardiola, Klopp, Pochettino, Simeone y Ten Hag, son ejemplos de este tipo de técnicos que reúnen un perfil muy alto, no así Mourinho.

En México tenemos a Miguel Herrera y al Tuca como los principales en este cuadro de honor, no así La Volpe (¿actualizado?) y Alonso, que tienen buenas individualidades y no han funcionado en lo colectivo y su gestión no ha sido la esperada. Tengo la esperanza de que nuestros entrenadores jóvenes se estén preparando adecuadamente en los dos aspectos, ya que hasta hoy no han podido desbancar a una generación más longeva, en la que hay algunos que siguen sin modernizarse.

[email protected]