Morena y el turismo electoral

El 13 de junio de 2022, Julio Menchaca, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, recibió constancia como gobernador electo del estado de Hidalgo.

Había obtenido un total de 658 mil 562 votos.

Cuatro días más tarde, en el listado nominal de esa entidad federativa se registró un drástico descenso: 106 mil 328 electores desaparecieron, se dieron de baja o fueron excluidos del padrón.

Esos votantes ya no estaban, según se puede constatar en los listados del Registro Federal de Electores del INE.

En Hidalgo, la lista de electores fue creciendo de manera paulatina meses antes de las elecciones del pasado 5 de junio.

En el corte realizado el 30 de septiembre, el listado contempló un incremento de 21, 234 electores nuevos en relación con el corte efectuado en el mes anterior.

El siguiente corte se realizó el 29 de octubre. Habían llegado 15 mil 489 electores más.

El 26 de noviembre, el listado reflejó un aumento de 12 mil 737 ciudadanos. Para el 30 de diciembre, se agregaron a la lista 15 mil 632 ciudadanos.

En resumen, en los últimos cuatro meses de 2021, al padrón del estado se incorporaron 65 mil 452 ciudadanos.

De acuerdo con un documento de impugnación presentado por la alianza Va por Hidalgo –a partir de cifras obtenidas en los listados nominales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE–, el “crecimiento inusual” del listado continuó durante los primeros dos meses de 2022.

En enero se registraron 3 mil 772 personas. En febrero se agregaron al padrón 21 mil 508 personas más.

En solo dos meses, la lista se abultó con 25 mil 280 nuevos electores.

El total de los registros de los últimos cuatro meses de 2021 y de los dos primeros meses de 2022, arroja un total de 90 mil 732 ciudadanos recién incorporados al listado.

De hecho, según los mismos documentos, desde el 26 de marzo de 2021 se registraron 136 mil 165 electores nuevos.

El 17 de junio de 2022, el listado sufrió un drástico descenso. Hidalgo perdió 106 mil 328 electores.

Habían pasado tan solo 12 días desde las elecciones, y solo tres –como se ha dicho– desde Menchaca recibió constancia como gobernador electo, tras haber obtenido 658, 562 votos.

Menchaca arrasó en esas elecciones, en las que su rival –Carolina Viggiano– solo obtuvo 335 mil 531 votos.

El documento de impugnación presentado ante autoridades electores por la coalición Va por Hidalgo, indica que el incremento inusual de votantes, así como su drástica reducción, serían indicios de una práctica clientelar bien conocida por los partidos políticos: el turismo electoral.

Según la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicha conducta consiste “en proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores” o bien en solicitar “ante módulos del INE, con documentación o información falsa, una credencial de elector con un domicilio diferente al que se tiene registrado”. Su fin, obviamente, es “la manipulación de los procesos electorales y de los resultados…”.

El documento de impugnación indica que, en vista de las cifras arriba señaladas, es probable que se hubieran movilizado personas a distritos en los que no habitan realmente, para obtener en estos una nueva credencial y emitir su voto en favor “de un candidato o partido en particular, alterando no solo el Registro Federal de Electores, sino disfrazando y alterando la real voluntad de la ciudadanía, al emitir votos de personas que (…) tienen como instrucción o cometido votar por una determinada opción política”.

¿Sucedió esto en Hidalgo? Probablemente no lo sabremos porque, cuando se dio a conocer el corte que revelaba la brusca reducción de votantes en el estado, el periodo para hacer válida la impugnación había concluido.

Revisé por curiosidad la estadística de trámites de cambio de domicilio realizados en Coahuila –en donde habrá elecciones el año entrante. En solo dos meses, entre el 6 de junio y el 2 de agosto de 2022, se agregaron a la lista nominal 17 mil 011 personas.

¿Veremos en Coahuila y el Estado de México un crecimiento inusual y paulatino de electores como sucedió en Hidalgo? Lo sabremos. Lo sabremos en los próximos meses.