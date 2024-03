Maletas de dinero y desvíos del bienestar

Recibí un explosivo paquete conformado por audios y videos en los que María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, una de las fundadoras de Morena, subdelegada regional de programas sociales en Sinaloa, operadora política de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, y excolaboradora del entonces senador Américo Villarreal, quien llegó a Sinaloa para operar la campaña política de Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado, detalla el desvío de dinero de programas sociales a las campañas políticas de Morena y habla de la llegada de maletas repletas de efectivo, presuntamente enviadas por narcotraficantes, y entregadas a Rocha Moya, quien, según afirma Hernández Jiménez, alguna vez protestó: “No seas cabrón, cómo me traes esto aquí”.

“Nunca pude saber de quién era (el dinero) pero llegaban con maletas de dinero a la casa de campaña... Mi exmarido trabajaba conmigo ahí… y él fue el que me dijo: este dinero lo traen de allá. Le dije: pero quién es su contacto, o sea quién se los da, dice no he logrado saber, sólo sé que es Isidro”.

En uno de los audios que llegaron a mis manos, Hernández Jiménez dice: “Yo no era así, nunca criticaba al partido, ahora lo tengo que criticar porque ya lo vi. Antes me decían y yo decía, no. Es que jamás… pero sí ya lo vi, yo vi las maletas llenas de dinero”.

Grabada durante conversaciones llevadas a cabo vía zoom, y en un restaurante en los Estados Unidos, la exsubdelegada habla también de una visita a “la sierra”, llevada a cabo en un jet privado, y realizada por Américo Villarreal y el propio Rocha Moya, en la que presuntamente se entrevistaron, para recibir apoyo, con narcotraficantes de Sinaloa.

Hernández Jiménez, delegada regional en Angostura y Guasave, acusa al actual secretario de Agricultura del gobierno de Rocha Moya, José Jaime Montes Salas, nombrado por el presidente López Obrador como superdelegado de programas sociales en Sinaloa, de haberle exigido la entrega de tarjetas del bienestar que se darían por perdidas o por robadas:

“Estas tarjetas no las vas a entregar, me las vas a traer a mí. Le dije, ok, está bien… Y entonces, cuando se las voy a entregar, le digo fírmeme aquí de recibido, y me dice, ‘no estas se van a dar por perdidas o por robadas’. Entonces yo ya dije, no pues cómo”, cuenta Hernández.

Según la exsubdelegada, Montes Salas la amenazó: “‘Si sigues con esa actitud, te vamos a correr’. Me dijo: ‘ya todos lo hicieron, todos los demás subdelegados del estado ya lo hicieron, tú eres la única que no las quiere dar’. Le digo, sí se las puedo dar, pero fírmeme aquí, que yo se las estoy entregando. ¿Cómo van a aparecer robadas o extraviadas? ¿Y yo qué le digo a esa gente? ‘Pues tú soluciónalo, diles que les van a llegar después, y de hecho les van a llegar después”.

Según sostiene Hernández, algunas de esas tarjetas, en efecto, ya fueron entregadas: “Pero no les han devuelto el dinero. O sea, solo les han dado ya la tarjeta, pero ese dinero, pues se perdió”.

La entonces funcionaria de Bienestar dice que acudió ante Irma Eréndira Sandoval, entonces secretaria de la Función Pública, para hacer una denuncia: “Me recibe personalmente y me dice, no eres la primera, ya vinieron más personas, más subdelegados de otras zonas… Y necesitamos que, con ustedes, que ya empezaron a hablar, hagamos un expediente porque esto pues va a ser un golpe”.

Dice Hernández que estaban “en ese proceso” cuando Sandoval fue separada del cargo (junio de 2021). Buscó a la secretaria particular, porque Irma Eréndira “ya no me quiso responder”. Esta le dijo:

“No puedo dar n… ciertas personas se enteraron que ella ya venía preparando esa carpeta y como para nosotros electoralmente el tema de los programas sociales es tan importante, no querían que lo sacaran en este momento porque ya viene la otra elección”.

“Fue entonces cuando ya me olvidé de todo, dije a la fregada… porque yo todavía en ese momento tenía la esperanza de que entre más arriba yo fuera… y cuando me dicen, no, es que hasta arriba saben y lo están permitiendo, ya adiós, ¿no?”, explica en el video.

Hernández cuenta que acudió ante el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Este le respondió: “Yo tengo muchísimo trabajo, o sea, soluciónalo con él (con Montes Salas)”. De acuerdo con su relato, le pidió a Mier que la recibiera en su oficina para presentarle las pruebas.

“En ese transcurso… él (Montes) llega y me lleva unos documentos y me dice, ‘tiene que firmarlos’, donde él me hacía responsable de muchas cosas, y entonces, pues yo la verdad troné… Como en una última llamada de esperanza, llamó al cargo más alto de Bienestar, que en ese momento era Gabriel García, que ahorita es senador, le digo lo que está sucediendo y me dice, ‘y qué quieres que yo haga’, y le digo, pues eres mi jefe y eres el cargo más alto, ya no puedo ir con nadie más. Me dice, ‘pues si quieres, entrega tu renuncia’. Entonces, pues yo ya entendí todo”.

Hernández afirma que tras la salida de Irma Eréndira Sandoval, al asunto de las tarjetas “le dieron carpetazo”.

En una de sus últimas colaboraciones, Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, reveló que hay al menos 600 mil fantasmas: 600 mil personas que no existen, y que cobran, sin embargo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 600 mil “personas” a las que se les “pagan” 50 mil millones de pesos “limpios de polvo y paja”.

La operación del narcotráfico en favor de Morena durante las elecciones de 2021, ha sido más que documentada. La lista de delitos encuadrados en lo dicho por María del Rocío Jocelyn Hernández, actual operadora de Morena en Puebla y colaboradora de El Fisgón en la escuela de formación de cuadros de ese partido, merecerían una investigación exhaustiva. No se trata del testimonio de un criminal en busca de beneficios. Se trata del testimonio de una militante de Morena que desempeñó cargos de alta responsabilidad.

Comparto el video y algunos de los audios.