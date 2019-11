Peláez también ha fracasado

Tal parece que a muchos los sigue deslumbrando Ricardo Peláez por lo que hizo hace bastante tiempo con las Águilas del América e incluso lo ven como el salvador. No se equivoquen, este personaje también ha fracasado y lo hizo hace muy pocos meses con el Cruz Azul, al que no pudo hacer campeón y —por más que se escude en cómo se dio su salida— lo que suceda con este club en este torneo será tan bueno o tan malo en su gestión, porque todavía cuenta para él, aunque ya no esté.

Vaya sorpresa que se debe estar llevando al ver que las cosas no suelen ser tan sencillas con esta directiva, la cual seguramente le endulzó el oído con eternas promesas, las cuales muy probablemente no le cumplirá ni al 50%.

Es momento de hacer reaccionar a esta institución, que desde hace cinco torneos no logra clasificar a la Liguilla y eso, para un club con la historia del Rebaño, tendría que estar prohibido, porque la gran afición con la que cuenta no puede seguir sin ver a su equipo en los lugares más altos de nuestra Liga.

Tendrá que actuar rápido para evitar que los clubes con mayor poder económico le vuelvan a “comer el mandado”, dejándolos sin aquellos refuerzos naturales para un conjunto que necesita tener a los mejores de este país en cada una de sus líneas y, si tienen que abrir la chequera, que lo hagan desde ahora, porque saben que —desde el miércoles— se quedaron sin alguna posibilidad de buscar la clasificación.

