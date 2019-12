Nos espera una final de época

Una vez más lo hizo el América, siendo un cuadro muy sólido en el partido de vuelta, entendiendo en todo momento lo que tenía que hacer y cómo manejar el encuentro, siempre jugando con el ADN que ha caracterizado a este club a lo largo de su historia.

No es casualidad lo que logra Miguel Herrera con esta institución, la cual, a pesar de no haber tenido plantel completo la mayor parte del torneo, de a poco fue encontrando el sistema, que si bien durante la campaña no le alcanzó para tener la regularidad que el Piojo hubiera querido, si la ha tenido en los últimos 90 minutos de las eliminatorias, primero dejando en el camino a los Tigres y ahora al Morelia.

Son 18 días los que tendrán que esperar las Águilas para jugar el encuentroo de ida en la Sultana del Norte, después de que el Monterrey termine su participación en el Mundial de Clubes.

El cuadro americanista va por su título de Liga número 14, ante unos Rayados que van en busca de su quinto campeonato, ahora cerrando en el Estadio Azteca.

De aplaudir el partido que dio Sebastián Córdova como lateral por izquierda y quien ha demostrado en este torneo que cuenta con la calidad suficiente para pensar en jugar en unos cuantos años en el viejo continente.

Otro de los hombres de los que no se habló tanto a lo largo de la campaña y que en esta Liguilla ha demostrado por qué apostó el conjunto azulcrema en traerlo, es Federico Viñas, un futbolista con grandísimas cualidades.