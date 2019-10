Gustavo Matosas no es el único

Este fin de semana se ha hablado demasiado de los malos manejos de Gustavo Matosas como entrenador, al pedir dinero por acomodar jugadores en los equipos que ha dirigido, aunque en este momento solo se dio a conocer lo de Matias Britos, queda claro que no es la primera ni la última ocasión que lo ha de haber hecho, si es que esto se confirma, es una pena para un director técnico que en su paso por el León lo hizo extraordinariamente bien y que esto empaña su carrera.

No es el único que lo ha hecho en el futbol de nuestro país, sabemos de varios casos, aunque al no tener como comprobarlo, no hemos podido darlo a conocer, porque esta claro que acusar es muy fácil, lo difícil es demostrar y hasta no tener las pruebas suficientes, es mejor no sacar este tipo de temas.

Es penoso que esto suceda, aunque hay cosas peores como las que hacen otros entrenadores, que no solo piden por traer jugadores, sino que también exigen una cuota por jugar y esto sucede en todas las categorías, incluyendo el primer equipo, aunque es otra de las cosas complicadas de probar.

Si se investigará a fondo, lo más seguro es que saldrían muchos embarrados y lo más probable es que muy pocos se salvarían, aunque lo más factible es que esto no sea del todo desconocido por los directivos de este país, que en muchas de las transacciones sacan el dinero de la bolsa derecha de sus pantalones, para meterlo de regreso en la bolsa izquierda.

Hoy le tocó a Matosas quien desde hace mucho no es del todo querido por los hombres que manejan el fútbol mexicano, pero sin importar el porqué lo hayan hecho hasta ahora después de tantos años, por lo pronto la directiva del Atlético San Luis, ayer tomó la decisión de rescindirle su contrato y dar por terminada la relación que tenía con esta institución, la cual ha quedado demostrado, que se equivocó rotundamente al hacer a un costado a Alfonso Sosa con quien el equipo si caminaba.