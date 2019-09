A cambiar la historia de la Selección

No se trata de seguir buscando culpables por lo que se hizo o por lo que se dejó de hacer en San Antonio, en el partido amistoso ante la selección de Argentina.

Los dirigidos por Gerardo Martino fallaron por falta de calidad y no por irse de fiesta, sólo entendamos que no se perdió porque en algún momento se desconcentraron en Nueva York. Dejemos de decir estupideces, porque lo único que estamos consiguiendo es que se pierda credibilidad de un análisis que tendría que hacerse frío y no basado en chismes, los cuales sólo sirven para disfrazar lo que realmente ha sucedido en el terreno de juego.

Tristemente el nivel de este equipo no está a la altura de las grandes selecciones, o mejor dicho, hoy no se tiene a un solo futbolista que marque diferencia a nivel mundial y esto es muy fácil de ver cuando volteamos a analizar los equipos en los que juegan los nuestros y que en ninguno de los casos, son de los más importantes del planeta.

Gerardo Martino tiene que estar consciente de que la historia no se cambia con base en ganas cuando la calidad no es la suficiente para poder competir y que está a muy buen tiempo de ponerse a trabajar en la zona defensiva, la cual hoy es de lo más débil que se tiene en este conjunto y buscar hacer en este proceso mundialista, un plan en el que se entienda a la perfección un sistema de juego y que apostando por el trabajo de conjunto, se pueda encontrar algo distinto en la próxima Copa del Mundo.

@Gusocalderon

