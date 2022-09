¿Quién defiende al Poder Judicial?

Durante el tiempo que va de la presente administración federal, han sido reiterados los ataques y ofensas sin sustento por parte del titular del Ejecutivo Federal en contra del Poder Judicial en su conjunto sin que en momento alguno el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, haya expresado defensa alguna al Poder Judicial, lo cual es extremadamente difícil de entender.

Las descalificaciones constantes a las que se hace referencia, tienen que ver con frases y exclamaciones en donde se ha solicitado investigar a jueces y magistrados, en las cuales se ha expresado que son corruptos, neoliberales, conservadores, que defienden a los poderes fácticos. Declaraciones muy parecidas y amenazantes, sin prueba alguna, se han hecho igualmente en relación a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por ejemplo, hay acusaciones al Poder Judicial en el sentido de “estar podrido” y de tener una “mentalidad ultraconservadora” ante acciones legales que se han interpuesto en contra de las mega obras que promueva la actual Administración. Igualmente, se ha dicho que “desprecian al pueblo”, que “no resisten cañonazos” y que “desgraciadamente el Poder Judicial esta podrido, hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de grupos de interés creados y tienen una mentalidad muy conservadora”. En una gira en La Laguna, Coahuila, en agosto del 2021, el Presidente AMLO dijo: ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? “La mayoría, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial, no son caracterizados por la honestidad, no resisten las tentaciones”.

La confrontación y descalificación hacia el Poder Judicial no cesa. Afortunadamente, la Barra de Abogados de Nueva York, si Nueva York!!!, ya expresó públicamente “serias preocupaciones sobre las declaraciones del Presidente de México las cuales se considera “interfieren indebidamente en la independencia del Poder Judicial en México”. Igualmente, a principios de esta semana, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respondió a las acusaciones reiteradas que les hace el Presidente diciendo que “Consideramos que hacer inferencias respecto a una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.

Los principios básicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen con respecto a la independencia del Poder Judicial que “es deber de todas las instituciones gubernamentales respetar y observar la independencia del Poder Judicial” para que puedan decidir “los asuntos que se les presentan de forma imparcial, sin restricciones, influencias indebidas, incentivos, presiones, amenazas o interferencias directas o indirectas, por cualquier parte o razón”.

Como se mencionaba líneas arriba, ante todas estas y muchas otras agresiones inaceptables y que violan la división de Poderes e independencia del Poder Judicial, el Ministro Presidente de la SCJN y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal no ha tenido el valor y la fuerza que se requieren para salir al paso y en defensa de un Poder Judicial que debe ser respetado por todos, independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus resoluciones, con sus sentencias. Esto, es esencial en un sistema democrático basado en un estado de derecho en el que cada uno de los Poderes debe jugar el papel que les corresponde, nos guste o no. Los balances y los contrapesos entre los Poderes de la Unión son esenciales para la limitación del poder público y evitar su abuso. Al final del día, lo que está en juego es el bien común, algo que todos, sin excepción, debemos defender a toda costa.



Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)