Silvia Pinal y otras mexicanas que han brillado en el extranjero

Como la recién fallecida actriz sonorense, otras figuras del cine nacional han obtenido el éxito en otros países

México se vistió de luto el jueves pasado cuando se dio a conocer el fallecimiento de Silvia Pinal.

La última diva del cine mexicano, como se le conocía, falleció a los 94 años a causa de problemas en su sistema respiratorio, complicación de una infección de vías urinarias que la tuvo internada en un hospital una semana hasta el día de su partida.

Desde el anuncio, se la recordado constantemente en los medios de comunicación y el sábado se realizó un homenaje en su memoria en el Palacio de Bellas Artes con la presencia de muchas figuras importantes y, por supuesto, de su mediática y artística familia casi al completo. No es para menos, ya que estamos hablando de una de las mujeres más talentosas en la industria del entretenimiento mexicano, y que traspasó todas las fronteras.

Poseedora de una gran belleza, carisma y talento, Silvia Pinal no sólo se consagró en nuestro país como actriz, también lo hizo en el extranjero, al ponerse a las órdenes de importantes productores, directores y de compartir créditos con figuras destacadas del medio actoral internacional.

Uno de los capítulos más importantes de la vida de la actriz fue la relación que tuvo con Luis Buñuel, el cineasta que consiguió una Palma de Oro en Cannes por la película Viridiana, que protagonizó la mexicana.

Se trata de la única cinta española que ha recibido dicha distinción y que la consiguió en parte gracias al talento de Silvia Pinal.

Considerada por muchas actrices mexicanas como una gran fuente de inspiración, han sido muchas artistas las que han seguido los pasos de Silvia Pinal en su búsqueda por el reconocimiento y la consagración actoral en el extranjero.

Dolores del Río

Además de consagrarse como actriz, Dolores del Río se convirtió en la primera mujer en formar parte de las filas del Comité del Festival Cinematográfico de Cannes, ya que antes de su participación sólo estaba conformado por hombres.

Trabajó al lado de importantes figuras del cine como Pedro Armendáriz, con quien protagonizó una de sus cintas más relevantes: María Candelaria.

También fue protagonista de Resurrection, Bird of Paradise, Ramona y Flying Down to Rio, entra varias más, que la catapultaron al estrellato internacional.

Otra de sus grandes contribuciones es que fue la primera mujer en establecer su propia productora cinematográfica en México.

En la década de los 70, la vocación de Dolores del Río con las infancias seguía vigente, como ya se había visto en épocas pasadas de su vida. Archivo EL UNIVERSAL.

María Félix

Poseedora de una gran belleza y fuerte carácter, María Félix hizo de ella misma una leyenda que hoy sigue vigente. En nuestro país se consagró bajo el sobrenombre de La Doña.

Al igual que sus colegas actrices de la época, probó suerte en el extranjero, donde logró el reconocimiento internacional, aunque, a decir de ella misma no quiso nunca trabajar en Estados Unidos.

Aseguraba que rechazó varias ofertas de papeles en Hollywood porque no quería limitarse a interpretar personajes de “india” o roles estereotipados que no reflejaban su talento y versatilidad. Ella quería ser reconocida por su capacidad actoral y no quería conformarse con los roles limitados que se le ofrecían en EU.

Participó, eso sí, en producciones en Argentina, Italia, España y Francia, país al que le tuvo gran cariño y donde vivió largas temporadas de su vida.

En México, fue protagonista de películas consideradas clásicas del cine de oro, entre ellas Doña Bárbara, Tizoc, La Diosa Arrodillada, El Peñón de las Ánimas, La Cucaracha, Enamorada, con la que obtuvo un premio Ariel, y muchas más.

En el extranjero filmó películas como La corona negra en España, Francia e Italia; Mesalina, en Italia; La pasión desnuda, en Argentina; French Cancan, en Francia; Faustina, en España y Camelia y La Bella Otero, filmadas en Francia, entre varias más.

Katy Jurado

La originaria de Guadalajara fue una de las primeras actrices mexicanas en probar suerte en el extranjero.

En aquellos años, la industria fílmica en México era apreciada en el extranjero, fue así como el productor de cine Budd Boetticher y el actor John Wayne dieron con Katy, a quien invitaron a participar en una cinta junto a ellos.

Aguerrida, aceptó la propuesta, aprendió inglés y filmó la película, lo que le abrió paso a hacerse de un sitio en Hollywood.

Fue en Estados Unidos donde logró poner el nombre de México en alto al participar en importantes cintas de la época como Bullfighter and the Lady, High Noon y The rose and the sword.

Fue gran amiga de Marlon Brando, el actor de El Padrino en un principio buscó conquistar a la mexicana; sin embargo, ella nunca tuvo intenciones de mantener un romance con él. A pesar de su negativa, se consagró una gran amistad de años entre ambos famosos.

Salma Hayek

Del cine contemporáneo es imperativo reconocer a Salma Hayek, quien inició su carrera en México, tanto en cine como en televisión, para después dar el salto a Hollywood.

Años de esfuerzo le valieron a Salma hacerse de un nombre en Estados Unidos, al participar en cintas haciendo papeles secundarios, como La balada del pistolero o Del crepúsculo al amanecer.

Su consagración, que le valió estar nominada a un Oscar, fue cuando produjo, dirigió y actúo en la película Frida, que aborda la historia de la pintora mexicana Frida Kahlo, esposa del muralista Diego Rivera, por quien siente una gran admiración.

En los últimos años, además de en la actuación, se ha consolidado como productora, al inaugurar su casa fílmica Ventanarosa, que desarrolla proyectos como series o películas: las más recientes Monarca y Como agua para chocolate, que recientemente estrenó en versión serie.

Otras actrices que han probado suerte en el extranjero con gran éxito son Adriana Barraza, Kate del Castillo, Eiza González, Melissa Barrera, Ana de la Reguera y Karla Souza, entre otras.

Foto: Instagram @salmahayek