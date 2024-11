Prometieron abandonar EU si ganaba Donald Trump

Mujer de palabra, así es como podemos definir a Ellen DeGeneres, quien antes de las elecciones de EU prometió que, si Donald Trump ganaba la presidencia, ella se iría a vivir a otro país.

La semana pasada, se confirmó que la presentadora de televisión se ha mudado a Inglaterra, luego de que Trump consiguiera la mayoría para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ, “Ellen y Portia se han instalado en una nueva casa en Cotswolds, una región en el suroeste de Inglaterra, a dos horas de Londres”.

Aunque han surgido rumores de que su cambio de residencia tiene que ver más por el próximo juicio de Sean Diddy Combs —en el que podría estar involucrada, ya que son muy amigos—, la realidad es que la presentadora de televisión mostró su apoyo y simpatía por Kamala Harris, quien compitió como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

Mientras las especulaciones siguen, DeGeneres, y su esposa Portia ya se establecieron en Reino Unido.

Ellas no fueron las únicas que prometieron abandonar EU si Donald Trump llegaba a la presidencia, fueron varias las celebridades que aseguraron harían lo mismo. Con el tiempo veremos si cumplen o no.

Eva Longoria

La “Esposa desesperada” más famosa también ha abandonado EU para vivir entre España y México. Luego de años de radicar en Los Ángeles, Eva se sinceró y reveló, antes de las elecciones, que el ambiente que se vive en EU ya es distinto a como era, por lo que ella y su esposo, el mexicano Pepe Bastón, se establecieron junto a su hijo Santi en España y en México.

“He pasado aquí toda mi vida adulta, pero incluso antes de la pandemia, ya estaba cambiando. El ambiente era distinto. Entonces llegó el covid y lo empujó al límite. Ya sea por la falta de vivienda o por los impuestos, siento que este capítulo de mi vida ya ha terminado”, contó en una entrevista para Marie Claire.

Tras la celebración de las elecciones y el anuncio del triunfo de Donald Trump, Longoria lamentó la decisión del electorado de haber dado su voto al republicano y se mostró agradecida de contar con los recursos financieros para establecerse en otro país.

“Puedo escaparme. La mayor parte de los estadounidenses quedarán atrapados en este país distópico, y siento ansiedad y tristeza por ellos”, finalizó.

Barbra Streisand

La icónica cantante fue otra de las famosas que de viva voz anunció que, si Trump llegaba a la presidencia de EU, ella consideraría mudarse a otro país. “Me mudaría. No puedo vivir aquí bajo una administración así”, comentó la intérprete de “Yentl” durante una conversación que tuvo con Stephen Colbert.

La actriz y cantante fue otra de las famosas que se unió a la campaña de Kamala Harris, en su carrera rumbo a la presidencia por el partido demócrata.

“Todavía estoy en shock de que un delincuente convicto que fue declarado culpable de agresión sexual en un caso civil pueda siquiera postularse para presidente; en muchos sentidos, este mentiroso patológico no es apto para ostentar el cargo más alto de nuestra nación”, llegó a expresar sobre Trump.

Laverne Cox

La actriz trans que alcanzó la fama por la serie Orange is the new black reveló que, si el candidato republicano ganaba las elecciones presidenciales, ella se mudaría del país. “Estamos investigando diferentes ciudades en Europa y el Caribe”, comentó Cox a la revista Variety sobre los planes que ella y otros miembros del colectivo trans estadounidense estaban considerando.

Además, comparó el ambiente político actual con lo que se vivió durante el dominio nazi.

“Atacaban a judíos, inmigrantes, personas queer y trans”, situación que se está viviendo y podría empeorar con la llegada de Trump a la presidencia de EU.

Finalmente, calificó como “preocupante” que los ciudadanos de EU hayan votado por él.

Sharon Stone

Desde que las campañas presidenciales comenzaron, Sharon Stone se mostró preocupada por la violencia generada por el entonces candidato Donald Trump. “Esta es una de las primeras veces en mi vida que he visto a alguien presentarse a un cargo con una plataforma de odio y opresión”, declaró a NY Post.

“Soy una estadounidense orgullosa, amo a mi país y estoy profundamente preocupada”, señaló Sharon. Ante el clima que se comenzó a vivir y sentir dentro del país durante las campañas, la protagonista de la cinta Bajos instintos reveló que de ganar Trump la presidencia, ella se mudaría a Italia, país donde ha querido vivir y donde tiene intenciones de comprar una casa.

Cher

Quien también se mostró molesta y angustiada sobre la posibilidad de que Donald Trump llegara por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos fue la cantante Cher. En una entrevista con el medio The Guardian, la intérprete de “Believe” comentó que, si Trump resultaba ganador, se mudaría de país.

“Casi me da una úlcera la última vez. Si llega, ¿quién sabe qué hara? Esta vez me iré”, expresó.

Esta no es la única vez que Cher lanza este tipo de comentarios. En 2015 amenazó de cambiar de residencia sí Donald Trump se convertía en presidente de Estados Unidos, un hecho que se concretó en 2016, cuando ganó por primera vez las elecciones presidenciales contra Hillary Clinton, pero la cantante no cumplió con el cambio de residencia que había prometido.

“Me mudaré a Júpiter”, escribió en su perfil de X. Ahora, sólo queda esperar a ver si esta vez Cher em prenderá la huida, así como otros famosos.

Hola, Gurú:

Me dice una amiga extranjera que los chilangos no sabemos vestirnos en capas y que por eso sufrimos cuando hace algo más de frío o algo más de calor. ¿A qué se refiere? Martha.

Hola, Martha: Creo que tu amiga tiene razón. Los chilangos no estamos acostumbrados a climas extremos y por eso, cuando hace algo de frío, nos ponemos un chamarrón y al medio día ya no sabemos dónde aventarlo, te lo quitas y claro, te da frío porque el día sigue algo fresco.

En esta ciudad lo ideal sería, por ejemplo, ponerte una nicky bajo tu blusa o top, encima del top un suéter, y si hiciera falta aún más, un saco calientito o chamarra ligera para terminar.

Así, a medida que el día va calentando, te vas deshaciendo de prendas para estar siempre cómodo. Es común para los extranjeros hacerlo así ¡ahora hay que aprender nosotros!

Besos de Gurú, XOXO

