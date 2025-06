Mejores amigos que dejan de serlo: famosos rompimientos

Las amistades en el mundo de las celebridades pueden ser tan efervescentes como un coctel de champán en una alfombra roja: brillantes, chispeantes y, a veces, efímeras.

En un universo donde la fama, los egos y los contratos multimillonarios dictan el ritmo de la vida, no es raro que incluso las amistades más sólidas se desmoronen.

Desde traiciones inesperadas hasta diferencias irreconciliables, estos rompimientos han dejado huella en la cultura pop.

Y en tutorial, ¿cuál es la mejor opción para las lluvias en la ciudad?

Blake Lively y Taylor Swift: de mejores amigas a distanciamiento definitivo

Blake Lively y Taylor Swift solían ser el epítome de la amistad de ensueño en Hollywood: cenas exclusivas, fotos en redes sociales y hasta menciones en canciones.

Sin embargo, todo cambió en 2024 cuando el nombre de Swift se vio arrastrado a la batalla legal de Lively con Justin Baldoni. La cantante fue citada en el caso, lo que generó una ola de estrés y rumores de distanciamiento. Aunque Baldoni retiró la citación, el daño ya estaba hecho. Según fuentes cercanas, Swift decidió cortar lazos con Lively, sintiéndose agotada por el drama.

El impacto fue inmediato: Travis Kelce, pareja de Swift, dejó de seguir a Ryan Reynolds, esposo de Lively, en redes sociales, lo que confirmó la ruptura definitiva. Aunque Lively negó cualquier mala intención, Swift dejó claro que no quería verse envuelta en el conflicto. Así, una amistad que parecía inquebrantable terminó en un silencio absoluto.

Selena Gomez y Demi Lovato: de hermanas Disney a caminos separados

Selena Gomez y Demi Lovato crecieron juntas en los sets de Disney, compartiendo risas y sueños. Sin embargo, con el tiempo, sus caminos comenzaron a divergir. La amistad empezó a fracturarse en 2009, cuando Gomez se acercó a Taylor Swift, lo que generó celos en Lovato. La situación se agravó cuando ambas tuvieron relaciones con los Jonas Brothers, lo que añadió tensión a su vínculo.

Años después, Lovato enfrentó problemas personales y de salud, y aunque Gomez mostró apoyo públicamente, la relación nunca volvió a ser la misma. En una entrevista, Lovato dejó claro que ya no eran amigas, afirmando que su amistad no había sido recíproca. Aunque no hubo una pelea pública, el distanciamiento fue evidente, y hoy en día ambas siguen sus vidas por separado.

Seth Rogen y James Franco: una amistad destruida por escándalos

Seth Rogen y James Franco fueron inseparables durante más de dos décadas, colaborando en éxitos como "Pineapple Express" y "The Disaster Artist". Sin embargo, en 2018, Franco fue acusado de conducta sexual inapropiada por varias mujeres, lo que marcó el inicio del fin de su amistad con Rogen.

Rogen dejó claro en 2021 que no volvería a trabajar con Franco, afirmando que no podía ignorar las acusaciones. En 2024, Franco confirmó que su amistad con Rogen estaba completamente rota, admitiendo que no habían hablado en años. Aunque Rogen evitó hacer comentarios directos, su silencio fue suficiente para confirmar que el vínculo entre ambos había desaparecido.

Paris Hilton y Nicole Richie: el drama de las socialités

Paris Hilton y Nicole Richie fueron el dúo más icónico de los años 2000, protagonizando "The Simple Life" y redefiniendo la cultura pop. Sin embargo, en 2005, su amistad se desmoronó. Hilton insinuó que Richie había hecho algo imperdonable, aunque nunca reveló detalles. Los rumores apuntaban a que Richie había mostrado el infame video privado de Hilton en una fiesta, lo que habría sido la gota que colmó el vaso.

Años después, ambas admitieron que la prensa había exagerado el conflicto y que su falta de comunicación había sido el verdadero problema. En 2024, Hilton y Richie se reunieron para un nuevo proyecto, dejando atrás el drama y demostrando que, en Hollywood, algunas amistades pueden renacer.

Jay-Z y Kanye West: de hermanos a rivales

Jay-Z y Kanye West fueron una de las duplas más poderosas del hip-hop, colaborando en éxitos como "Watch the Throne". Sin embargo, su relación comenzó a deteriorarse cuando Jay-Z no asistió a la boda de West con Kim Kardashian en 2014. West se sintió traicionado, y la tensión entre ambos creció con el tiempo.

En 2025, West reveló que su apoyo a Donald Trump fue otro factor clave en su distanciamiento de Jay-Z. Aunque Jay-Z ha evitado hablar públicamente sobre el tema, su falta de colaboración con West en los últimos años ha sido suficiente para confirmar que su amistad quedó en el pasado.

Selena Gomez y Francia Raisa: una amistad marcada por sacrificios y distanciamientos

Selena Gomez y Francia Raisa compartieron una amistad profunda que alcanzó su punto más emotivo en 2017, cuando Raisa donó un riñón a Gomez debido a complicaciones por lupus. Sin embargo, en 2022, los rumores de un distanciamiento comenzaron a circular cuando Gomez declaró que su única amiga en la industria era Taylor Swift.

Aunque Raisa evitó hablar del tema, los fans notaron que dejó de seguir a Gomez en redes sociales. En 2023, ambas parecieron reconciliarse cuando Raisa asistió al evento benéfico de Gomez. En 2025, Raisa confirmó que su relación con Gomez había pasado por altibajos, pero que seguían en contacto. Aunque su amistad no es la misma de antes, han demostrado que los lazos profundos pueden sobrevivir incluso a los momentos más difíciles.