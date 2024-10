Maggie Smith y actores de Harry Potter que han muerto

El viernes pasado amanecimos con una triste noticia: la muerte de Maggie Smith. Se trata de una de las actrices británicas más importantes, no sólo de su país, sino a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria, Maggie trabajó en teatro, en obras de Shakespeare, hasta en el cine y la tv.

Uno de sus últimos papeles, el cual interpretó con gran éxito fue el de Lady Violet Crawley, condesa de Graham, dentro de la serie Downton Abbey, que después fue llevada dos veces a la pantalla grande.

Las nuevas generaciones la identificaban como la profesora Minerva McGonagall, en las películas de Harry Potter, que se caracterizó por su carácter y su particular atuendo.

Con su muerte, Maggie se suma a la lista de actores de Harry Potter que han fallecido recientemente.

Y en el tutorial, ¿siguen los disfraces sexys para Halloween?

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a gurudelestilo1@gmail.com, o haz tu consulta en X a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padres.

Richard Harris, interpretó a Albus Dumbledore

Fue el primer actor que dio vida al personaje Albus Dumbledore. Su participación se limitó a las dos primeras películas de la saga: Harry Potter y la piedra filosofal y La cámara secreta, ya que murió justo previo a la proyección de esta segunda.

Murió a los 72 años a consecuencia del linfoma de Hodgkin que padecía.

A lo largo de su carrera, el actor irlandés participó en varios proyectos, entre ellos, El conde de Montecristo, Gladiador, Cromwell, Camelot y Juego de patriotas, entre otros proyectos. Además de actor, fue cantante. Murió en 2002.

Michael Gambon, el segundo Albus Dumbledore

El actor Michael Gambon se unió al elenco de Harry Potter para darle vida al papel de Albus Dumbledore que había dejado vacante Richard Harris.

Michael participó en El prisionero de Azkabán, El cáliz de fuego, La Orden del Fénix, El misterio del príncipe y Las reliquias de la muerte I y II.

Además de participar en la saga del joven mago, Michael Gambon participó en otros proyectos, como La leyenda del jinete sin cabeza, El discurso del rey, Kingsman: el círculo dorado y Paddington, entre otras.

Murió en un hospital a la edad de 82 años a consecuencia de una neumonía, en 2023.

Alan Rickman

Un papel medular en la historia de Harry Potter es el de Severus Snape, quien fue interpretado por Alan Rickman. Se sabe que nunca estuvo convencido de la historia y en más de una ocasión intentó dejar el papel del profesor de Hogwarts.

“Alfonso ha hecho un trabajo extraordinario. Es una película muy adulta, tan llena de atrevimiento que me ha hecho sonreír y sonreír”, llegó a revelar en una entrevista sobre el mexicano Alfonso Cuarón, quien dirigió la entrega de El prisionero de Azkabán.

Finalmente, siguió en el rol durante todas las películas, pues le convenció la manera en la que su personaje se desarrollaba a lo largo de la trama y destacó la pluma de la escritora J.K. Rowling por cómo cerró su historia.

Alan Rickman falleció el 14 de enero de 2016 a consecuencia del cáncer de páncreas que le había sido diagnosticado.

Robbie Coltrane

Un gran aliado de Harry Potter fue Rubeus Hagrid, que fue interpretado por Robbie Coltrane, un personaje que se ganó el cariño de todos los seguidores de la saga.

El actor de origen escocés falleció por una “falla orgánica múltiple”, así lo dio a conocer el medio TMZ, que tuvo acceso al certificado de defunción.

El intérprete tuvo una carrera llena de grandes éxitos en la pantalla grande, al formar parte del elenco de importantes producciones como Golden Eye, 007: El mundo no basta, National Treasure, así como en algunas cintas de la saga Van Helsing.

Además, prestó su voz para darle vida al papel de Lord Dingwall, en la película animada Valiente.

Richard Griffiths

Un personaje que tiene presencia desde que inicia la historia de Harry Potter es el de su tío Vernon, quien “cuidó” al pequeño mago desde que aparece en la puerta de su casa.

Como el resto de sus compañeros, a lo largo de su carrera participó en producciones de gran prestigio, como en La leyenda del jinete sin cabeza, Cuestión de tiempo y Casanova, entre otras.

Su formación actoral estuvo marcada por su participación en teatro, al formar parte del elenco de la compañía británica Royal Shakespeare.

Murió a los 66 años por complicaciones derivadas de una operación coronaria que le fue practicada en el Hospital Universitario de Coventry, el 28 de marzo de 2013.

Otros actores que participaron en alguna de las películas de Harry Potter y que también ya han fallecido son:

Roger Lloyd-Pack, Robert Hardy, John Hurt, Leslie Phillips, Dave Legeno y Hazel Douglas, entre otros.

Hola, Gurú:

¿Siguen estando de moda los disfraces sexys para Halloween? ¿tú qué dices?

Cleo

Hola, Cleo:

Pues yo más bien diría que ya están bastante passée, lo de hoy son los disfraces con inspiración en memes o en personajes de redes sociales, esos están al tope de la moda. Lo cual no quiere decir que no puedas ser una bruja o una diablita sexy, no están reñidos los disfraces con verse bien. ¿Qué tal algún personaje de Bridgerton? ¿cómo ves?

Besos de Gurú, XOXO