Los romances más sonados de Taylor Swift

Hablar de Taylor Swift es referirnos a una de las máximas artistas contemporáneas. Sus letras han permeado en el público, jóvenes y adultos —ahí tenemos el famoso caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien públicamente se ha declarado swiftie de corazón— han caído rendidos ante su música, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes a nivel mundial.

Sus fans han convertido sus canciones en himnos, de amor y desamor, muchas fueron escritas por la propia Taylor, quien ha tomado las experiencias de sus relaciones como la mejor fuente de inspiración.

Es notorio y bien sabido a quiénes de sus ex les ha dedicado canciones porque Taylor, además de una importante celebridad, es muy enamoradiza y, como el resto de los mortales, también disfruta y sufre.

Hoy recordamos algunas de sus relaciones más sonadas y polémicas, y las canciones que les escribió.

Jake Gyllenhaal

En 2011 cupido flechó a Taylor, entonces de 20 años, con el actor Jake Gyllenhaal, quien tenía 28.

En un principio sólo eran rumores en torno a la supuesta relación entre la pareja, pero no había confirmación oficial por parte de alguno de los dos. Sí se les llegó a ver juntos, incluso disfrutaron de la cena de Thanksgiving de ese año acompañados de Maggie, la hermana de Jake, pero para diciembre todo había acabado. Pasaron Navidad y Año Nuevo, y sus cumpleaños —ambos en diciembre— separados.

Una de las características que mejor define esta relación es que fue intermitente, entre idas y venidas. A pesar de eso, para Taylor significó mucho, al grado de componerle más de una canción, entre ellas: “All too well”, “We are never ever getting back together”, “The moment I knew” y “State of grace”.

Jake Gyllenhaal. Foto: Clasos

John Mayer

Siendo muy jovencita, Taylor mantuvo una relación de pocos meses con el actor y músico John Mayer, 12 años mayor que ella. Grabó con él “Half of my heart”.

Comenzaron una relación, no muy gratificante para Taylor, pues luego de terminar con él, le dedicó la canción “Dear John”, en la que lo califica de abusador y manipulador y de haberse aprovechado de ella, que era mucho más joven que él.

“Querido John, veo ahora que todo fue un error. ¿No crees que 19 años eran muy pocos para ser presa de tus oscuros y retorcidos juegos cuando yo te quise tanto? Debí habérmelo imaginado”, reza un fragmento.

John calificó la canción como “barata”, durante una entrevista que concedió a la revista The Rolling Stone. Además, le siguió el juego a Swift y le respondió con la canción “Paper doll”, en la que le canta: “Eres como 22 chicas en una y ninguna de ellas sabe de qué están huyendo. ¿Era demasiado caer por una pequeña muñeca de papel?”.

John Mayer

Harry Styles

Luego de su fugaz relación con John, Taylor encontró refugió con el ex One Direction, Harry Styles. Se volvieron una de las parejas consentidas del público, en especial el juvenil. Sin embargo, una infidelidad por parte de Harry hizo que la relación llegara a su fin.

Taylor repitió la fórmula y encontró en la música el mejor antídoto para hacer catarsis sobre lo que le había ocurrido, así que en forma de canción o más bien canciones, expresó lo lastimada que estaba luego de salir con el músico inglés, sobre todo porque ella se encontraba muy a gusto con el noviazgo.

Gracias a esta relación de meses Taylor nos regaló varios éxitos musicales: “I knew you were trouble”, “Style”, “Wonderland”, así como “Maroon” y “Question...?”, que se desprenden del álbum Midnight.

Harry Styles. Foto: Clasos

Joe Jonas

Otra relación de juventud que significó mucho para Taylor fue cuando salió con Joe Jonas, con quien únicamente tiene una diferencia de edad de un año.

Los cantantes se conocieron cuando ella se sumó a la gira de los Jonas Brothers por EU cuando ella hacía sus pininos en la música pop —recordemos que los inicios de Swift fueron en la música country—.

La convivencia con los hermanos hizo que Taylor y Joe tuvieran un acercamiento al grado de iniciar un noviazgo que tuvo una duración de tan sólo pocos meses. Sin embargo la relación concluyó con una llamada de Joe a Taylor de 25 segundos.

Esa decepción fue inspiración para que ella le dedicara las canciones “Forever” y “Always better than revenge”.

A pesar del distanciamiento, ambos conservan una relación cordial, incluso, la esposa de Joe, la actriz Sophie Turner, ha calificado a Swift como una gran cantante y artista talentosa.

Joe Jonas. Foto: Clasos

Joe Alwyn

Los años le han traído más madurez a Taylor Swift y prueba de ello es la más reciente relación, que tristemente, llegó a su fin hace pocas semanas. Seis años y un rompimiento en los mejores términos es como Taylor dio por concluida su relación con Joe Alwyn.

Esta “couple goals” se ganó el cariño del público por el magnífico tándem que lograron hacer a lo largo de seis años de relación; además de pareja, funcionaron como amigos y compañeros de trabajo, pues él se sumó al talento creativo de Taylor en más de una ocasión y escribió varias canciones en colaboración con ella que ahora son éxitos de la cantante, como “Champagne problems”, “Coney island” y “Betty”, entre otras.

Son varias las canciones que Taylor le ha dedicado a su ahora exnovio, como “Lover”, “Gorgeous”, o “London boy”, entre otras.

Joe Alwyn. Foto: Clasos

