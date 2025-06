Los romances más sonados de Dua Lipa

Dua Lipa siempre ha sido discreta con su vida privada, sin embargo, siendo tan mediática y popular, obviamente sus romances no pasan desapercibidos.

Como una de las estrellas más hot de la música actualmente, cada relación que ha tenido ha captado la atención del público y la prensa.

Parece que ahora, la cantante por fin ha encontrado el verdadero amor y está lista para dar el gran paso: confirmó su compromiso con el actor británico Callum Turner, con quien mantiene una relación desde enero de 2024.

En una entrevista con British Vogue, reveló que Turner diseñó su anillo de compromiso especialmente para ella, con ayuda de sus amigas y su hermana.

Aunque aún no han fijado una fecha para la boda, Dua expresó su emoción por compartir su vida con quien considera su mejor amigo.

Aquí te compartimos otros romances conocidos de Dua, que en su momento causaron sensación.

Y en el tutorial, ¿los dupes de los aretes de gota de Bottega Veneta siguen en tendencia?

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a gurudelestilo1@gmail.com, o haz tu consulta en X a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padres.

Paul Klein: romance fugaz pero intenso

En 2017, Dua Lipa vivió un breve pero apasionado romance con Paul Klein, líder de la banda LANY.

La pareja se conoció en el British Summertime Festival y rápidamente se convirtió en inseparable.

Klein llegó a describirla como “la luz de su vida” en redes sociales, pero la relación terminó abruptamente en enero de 2018.

El cantante quedó devastado y canalizó su dolor en la canción “Thru these tears”, donde confesó que la ruptura lo hizo crecer como artista y persona.

Anwar Hadid: amor de alto perfil

Uno de los romances más mediáticos de Dua fue con Anwar Hadid, hermano de las supermodelos Gigi y Bella Hadid.

La pareja comenzó a salir en 2019 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la prensa.

Durante la pandemia, pasaron tiempo juntos en Londres, pero la distancia y sus apretadas agendas terminaron por separarlos en diciembre de 2021.

Aunque la ruptura no estuvo marcada por conflictos, Anwar pareció tener dificultades para superar la relación, compartiendo mensajes crípticos en redes tras la confirmación del nuevo romance de Dua.

Trevor Noah: ¿Amigos o algo más?

En septiembre de 2022, Dua Lipa fue vista cenando con el comediante Trevor Noah en Nueva York, lo que desató rumores de un posible romance.

Las imágenes mostraban a la pareja abrazándose y compartiendo una conversación animada.

Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron que sólo eran amigos y que la cantante estaba disfrutando de su soltería.

En su podcast At Your Service, Dua habló sobre lo bien que se sentía enfocándose en sí misma y explorando su independencia.

Jack Harlow: de la música al romance

El rapero Jack Harlow no ocultó su admiración por Dua Lipa, al punto de dedicarle una canción con su nombre en su álbum Come Home the Kids Miss You.

Antes de lanzarla, Harlow pidió permiso a la cantante a través de una videollamada.

En diciembre de 2022, los rumores de un romance entre ambos cobraron fuerza cuando fueron vistos juntos en Nueva York. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, fuentes cercanas aseguraron que el rapero estaba muy interesado en conquistarla.

Romain Gavras: un amor de película

En marzo de 2023, Dua Lipa inició una relación con el cineasta Romain Gavras, con quien hizo su debut oficial en la alfombra roja del Festival de Cannes.

La pareja disfrutó de un verano juntos, pero la relación terminó en diciembre del mismo año.

Según fuentes cercanas, la ruptura se debió a la intensa dedicación de Dua a su carrera, algo que Gavras no pudo aceptar.

La cantante eliminó todas las fotos con él de sus redes sociales y se enfocó en su música.

Ahora, con Callum Turner, Dua Lipa parece haber encontrado estabilidad y una conexión profunda.

¿Será este el romance definitivo? Sólo el tiempo lo dirá, pero por ahora, la estrella del pop está disfrutando de su compromiso y de la emoción de imaginar su futuro junto a su prometido.

Hola, Gurú:

Me encantan los aretes de gota de Bottega Veneta y me compré varios pares de dupes en dorado y plateado, pero me entró la duda de si siguen en tendencia.

Emma

Hola, Emma:

¡Sí! Pero úsalos mucho porque no creo que sigan vigentes por mucho tiempo más.

Los aretes grandes con forma de flor son lo que viene más hot.

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: gurudelestilo1@gmail.com