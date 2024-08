Gracias a las redes sociales, ahora estamos más enterados de lo que está sucediendo en la más reciente edición de los Juegos Olímpicos, que se están llevando a cabo en París, Francia.

Además de las competencias y de las premiaciones, se han vuelto virales algunos de los atletas que están participando en esta justa deportiva, quienes han llamado mucho la atención por lo espectacular de su atractivo físico.

Y es que no podemos negar que varios de los competidores son muy guapos, lo que ha provocado que aumente el interés por las disciplinas que practican y por sus respectivas carreras.

Así que aprovechando la fiebre olímpica que impera en estos días, hoy les comparto una lista de los atletas más hot de los Juegos Olímpicos de París 2024, que nos han regalado polémicas, lágrimas de frustración, grandes satisfacciones y más de un suspiro.

Thomas Ceccon

Inicio esta lista con el italiano Thomas Ceccon. Acaparó la atención por haber obtenido el primer lugar durante la prueba de natación de 100 metros de dorso la semana pasada.

Desde que las cámaras lo enfocaron, el interés por este joven de 23 años aumentó de manera inmediata, ya que posee unos grandes ojos de color azul, además de un físico impresionante y una cabellera que lo hace irresistible.

Incluso, ha sido comparado por los medios y las fans con la escultura del David de Miguel Ángel.

Nació en Thiene, al norte de Italia, pero se sabe que radica en Verona, Además de todo “el tiburón”, como se le apoda, mide ¡1.97 metros!

Alexis Jandard

El clavadista francés Alexis Jandard es otro de los atletas que no ha pasado desapercibido para la prensa y el público seguidor de los Juegos Olímpicos.

Muchos lo ubican por una caída que tuvo en el mes de abril durante la apertura del Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, en París.

Ese día, se inauguraba el recinto y hasta el propio presidente galo, Emmanuel Macron estaba de invitado. Durante la exhibición, Alexis resbaló de la plataforma y cayó al agua.

El video se volvió viral y él se convirtió en una celebridad por aquel incidente.

Por supuesto, su físico también ha sido clave en su popularidad.

Las redes están inundadas de fotos y videos del clavadista de 27 años, la gran mayoría luciendo su uniforme de trabajo; un mini bañador con los colores de la bandera francesa.

Arno Kamminga

Otro deportista olímpico que ha llamado la atención en redes sociales es el neerlandés Arno Kamminga. ¿Una de las razones? Su traje de baño.

Cuando el joven de 28 años salió de la alberca tras su competencia, su imagen se viralizó pues parecía que estaba semidesnudo debido al estampado de su bañador que combina un tono naranja, muy simbólico y representativo de los Países Bajos, que es idéntico a su tono de piel y un blanco traslúcido, total que, en conjunto parecía que traía muy poca tela.

Pero eso no fue todo, su físico bien trabajado y rostro de modelo de revista también fueron factores para que se convirtiera en uno de los atletas más admirados de la temporada olímpica.

Arno actualmente ha quedado fuera de las competencias, luego de una lesión. ¡Qué lástima!

Brahim Çolak

Como buen turco, İbrahim Çolak posee una belleza única y enigmática, tanto por su mirada y rostro, como por su figura de gimnasio. Él está compitiendo en la disciplina de prueba de anillos o aros, de ahí que posea un físico atlético y bien marcado, literalmente, lleno de músculos por todos lados.

Además del deporte, el año pasado concluyó su misión en el Servicio Militar de su país.

Tiene 29 años y cuenta con varios reconocimientos en su carrera, como el que obtuvo en 2021 del Atleta del Año durante la 67 edición de los premios Gillette Milliyet al Atleta del Año.

Actualmente, el nombre de este atleta se ha vuelto viral en redes sociales y ha sido bautizado como “el crush de la gimnasia”.

Stefanos Ntouskos

Este deportista griego se ha convertido en otro de los favoritos de las internautas en redes sociales, pues Stefanos Ntouskos es un guapo de 27 años que está compitiendo en remo scull individual.

Mide 1.85 y su apariencia combina una silueta atlética y musculosa, no sólo de los brazos, sino también de las piernas.

Otro de los atractivos de este atleta que no ha pasado desapercibido son sus ajustados trajes que enmarcan su silueta.

Es tan guapo que apareció en la portada de la revista Vogue Grecia antes de partir rumbo a París.

Hola, Gurú:

He visto a muchas chicas turisteando por la ciudad con pantalones tipo pants acompañados de tops sin mangas, y algún top como una hoodie, una chamarrita corta de mezclilla o hasta cardigans cortitos.

La verdad me gusta el look, pero ¿está bien que me lo ponga fuera del gym?

Anabel

Hola, Anabel:

Tú lo has dicho: turisteando.

Cuando andas de vacaciones es imprescindible que tu outfit sea cómodo porque estarás caminando mucho y haciendo cosas todo el día.

Si más tarde vas a salir a cenar o a un antro o bar, entonces puedes regresar a cambiarte a tu hotel o a donde te estés hospedando.

Para que este look luzca, es importante que tus tenis ayuden a elevar los pants, así como el top.

Una sudadera viejita y tenis que ya han visto mejores días sólo te harán parecer como que, efectivamente, acabas de salir del gym.

Hay marcas como Lululemon, Alo Yoga o incluso Nike y Adidas que diseñan prendas con look and feel deportivo, pero ya con la intención de que las uses en la calle y no en el gimnasio.

¿Puedes usar este look para ir a trabajar? Definitivamente, no, a menos de que tu actividad laboral sea muy, muy informal.

Besos de Gurú, XOXO