Las confesiones picantes de los famosos

Aunque abandonó el medio del espectáculo y ahora se dedica de lleno a su faceta como empresaria, Gwyneth Paltrow no ha dejado de estar fuera del radar mediático. En una entrevista concedida a Alexandra Cooper para su famoso podcast Call her daddy, la exmujer de Chris Martin hizo revelaciones sobre su pasado sexual, el cual incluye a Brad Pitt y a Ben Affleck.

A pregunta expresa sobre quién de sus dos exnovios fue mejor amante, la health guru respondió: “Con Brad tenía una química brutal, la que tienes con el gran amor de tu vida, que en aquel momento era él, y Ben era excelente a nivel técnico”, haciendo referencia al aspecto sexual.

Otro aspecto de la entrevista que llamó la atención fue cuando la conductora aprovechó para enlistar a las parejas de la actriz, sin embargo, Gwyneth se limitó a decir entre risas: “Y esos son solamente los que tú sabes”, dejando entrever que ha tenido más novios famosos.

Gracias a sus declaraciones en Call her daddy, el podcast con la entrevista de Gwyneth Paltrow ha sido de los más escuchados del público.

Ella no ha sido la única famosa que ha realizado confesiones íntimas y de carácter sexual en alguna entrevista o declaración, en el pasado ha habido otras celebridades que han hablado de más, revelando detalles privados que hoy recordamos.

Heidi Klum y los disfraces

No es de extrañarnos que a la modelo le guste el tema de las reuniones temáticas y los disfraces, basta recordar sus fiestas de Halloween que año con año convoca, para darnos una idea. Si bien siempre nos sorprende con sus caracterizaciones, en la intimidad la alemana también es partidaria de jugar diferentes roles para encender la llama de la pasión a través del uso de vestuario sexy.

“Algunas personas son más experimentales en la cama y otras son más aburridas. Es bueno a veces hacer un esfuerzo para vestirse adecuadamente y hacer cosas fuera de la rutina”, compartió la modelo a la revista Marie Claire.

Jada Pinkett Smith y la pornografía

Quien no ha tenido reparo en revelar detalles de su vida íntima es Jada Pinkett Smith, en más de una ocasión ha sorprendido con sus declaraciones.

Una de las que más eco hicieron en la prensa fue cuando compartió en su propio programa de entrevistas Red table talks que, siendo más joven, había sido adicta al sexo y a la pornografía.

De acuerdo a su testimonio, fue su fijación por mantener relaciones sexuales de manera impulsiva y constante, la gran mayoría casuales, que buscó refugio en la pornografía, que desencadenó una adicción, sumada al consumo de drogas.

“Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien. Había llegado a consumirla hasta cinco veces al día. Quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba”, compartió durante la emisión.

Rihanna es muy honesta

No ha sido una, sino varias las confesiones que ha hecho Rihanna a lo largo de su carrera en torno a su intimidad. Casi a los inicios de su carrera compartió que ama su cuerpo y que le fascina andar desnuda, así que cuando se encuentra sola le gusta despojarse de las prendas. En esta misma línea, reveló que se siente tan a gusto con su físico que es partidaria de salir sin sostén a la calle.

Años después volvió a centrarse en su sexualidad y compartió a la revista Rolling Stone detalles sobre sus fetiches a la hora de tener relaciones.

“Me gusta que me azoten y me aten, pero de forma espontánea. Algunas veces, usar látigos y cadenas es demasiado planeado. Yo prefiero que en su lugar usen las manos”, compartió a la publicación de 2011. Además, reveló que le gusta el juego de roles; siendo el papel de sumisa su favorito, dejando que su chico sea el que la domine.

Para 2015, estando soltera, fue cuestionada sobre su vida sexual por la revista Vanity Fair, a lo que Riri respondió: “Me pongo ca****da, soy humana. Quiero mantener relaciones sexuales. Pero ¿qué hago? ¿Tomo al azar al primer chico guapo?”, revelando lo complicado que le resultaba relacionarse con algún hombre por ser figura pública.

Pamela Anderson gusta de juguetes

Considerada una de las playmates más famosas de todos los tiempos, Pamela Anderson se desnudó, y no literalmente, sino sentimentalmente, en 2018, cuando decidió participar con la revista Dazed para un posado y una entrevista, con preguntas realizadas principalmente por sus seguidores.

Durante la conversación, la exconejita de Playboy realizó una serie de confesiones, la gran mayoría en torno a su intimidad, como participar en tríos y orgías, aunque no fueran de su agrado.

“Ninguna experiencia que he tenido de sexo en grupo ni tríos me ha resultado positiva”, sin embargo, reveló que cuando lo hizo fue para complacer a una de sus parejas.

“Todos mis amantes eran muy celosos. Excepto uno, que fantaseaba conmigo estando con una mujer mientras nos observaba”.

Otra de sus revelaciones fue que, aunque se crea que es adicta al sexo y que mantiene encuentros con cualquier hombre, a ella le gusta intimar únicamente con quien siente atracción, química y con sentimientos de cariño de por medio.

“No disfruto del sexo sin amor y sin compromiso. No es algo mecánico o para presumir. Se trata de intimidad y compartir secretos”, explicó sobre la manera en la que mantiene relaciones, además, para el deleite de sus seguidores reveló que: “Los juguetes sexuales pueden ser muy divertidos”.

