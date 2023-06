Famosos que se han enfrentado a la prensa

Las relaciones tóxicas no son exclusivas de las parejas o con algunos familiares, también se da en el entorno laboral, ya sea con los jefes o con compañeros, tal como les sucede a muchas celebridades, quienes, a pesar de los años, no pueden mantener una relación sana con la prensa.

Por un lado, los famosos necesitan a los medios para dar a conocer sus proyectos, por otro, los medios necesitan a las celebridades para generar contenido, de tal manera que el público consuma lo que producen.

Aunque dicha relación siempre ha e xistido, hay personajes que huyen o prefieren mantenerse al margen. Algunos lo han conseguido con éxito, como el actor Daniel Radcliffe, quien mantuvo en completo sigilo el embarazo de su esposa y el nacimiento de su hijo; mientras que la prensa sensacionalista y amarillista acosa constantemente a algunos famosos, como ocurrió con la entonces princesa de Gales, Lady Di, quien perdió la vida tras impactarse el auto en el que viajaba, en París, Francia, mientras era perseguida por los paparazzi.

Casos como este último han orillado a que muchas figuras públicas defiendan su privacidad al máximo, sobre todo cuando se trata de su entorno familiar. Hoy les compartimos algunos casos de celebridades en las que se han visto involucradas en pleitos contra la prensa.

Drew Barrymore

En más de una ocasión, la actriz ha declarado que la relación con su madre no es la más cordial y siempre han existido fricciones, confesando que su problema con la adicción al alcohol surgió por iniciativa de su mamá, quien la llevaba de fiesta, siendo ella una niña, a convivir rodeada de adultos.

En fechas recientes, Drew concedió una entrevista a la revista New York donde abordó el tema: “Me dan envidia muchas de mis amigas que, cuando sus madres fallecieron, fueron por fin capaces de poner en su sitio todo lo que les pasó y se comprendieron mejor a sí mismas. Yo no tengo ese lujo y no puedo esperar a tenerlo”.

Sus palabras se sacaron de contexto y el medio Page Six aseguró que deseaba la muerte de su madre, publicando un encabezado sensacionalista: “Drew Barrymore admite que desearía que su madre, Jaid, estuviera muerta: 'No puedo esperar'”.

Tras el escándalo, Barrymore compartió un video en el que arremetía contra Page Six por tergiversar sus palabras: “He sido vulnerable y he tratado de asimilar una muy difícil y dolorosa relación, al mismo tiempo que he admitido lo difícil que es mientras que el padre esté vivo”, explicó.

“Todos los tabloides han estado jodiendo mi vida desde que tenía 13 años. Nunca he dicho que desearía que mi madre estuviera muerta. ¿Cómo se atreven a poner esas palabras en mi boca?”, dijo, declarando la guerra a los medios que se han colgado de su fama con material sensacionalista.

Drew Barrimore

Gerard Piqué

Desde que se anunció su separación de Shakira y los motivos por los cuales concluyeron su relación, la prensa pareciera que tomó partido por la colombiana, tanto en España como en el resto del mundo, dejando muy mal parados al futbolista y a su actual pareja, Clara Chía.

Tanto acoso mediático parece que ha fastidiado a Piqué, quien el mes pasado entabló una demanda contra el fotoperiodista español Jordi Martín, quien a lo largo de casi un año ha documentado el día a día de Gerard y Clara. Piqué busca que el comunicador detenga el acoso y se le ordene una orden de restricción, para evitar que sean perseguidos, como ha sucedido desde que se dio a conocer que Clara se convirtió en amante del jugador de futbol mientras seguía casado con Shakira.

Lo más reciente en torno al caso es que un juez desestimó la demanda, justificando la “libertad de expresión” y el “derecho a la información”.

Gerad Piqué

El príncipe Harry

La semana pasada inició el juicio del príncipe contra el Mirror Group Newspapers, en Inglaterra. La demanda por parte del hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra y la desaparecida princesa Diana de Gales surgió porque asegura que desde niño ha sido víctima del medio Daily Mirror, que constantemente critica y señala en sus páginas.

De acuerdo con Harry, las notas que se han escrito sobre él han tenido un impacto negativo en su desarrollo y autoestima. Cuando le tocó el turno de declarar, el esposo de Meghan hizo un repaso de algunas noticias que lo han afectado, como el que se dudara que fuera hijo del entonces príncipe Carlos y se insinuara que su verdadero padre era James Hewitt, quien fuera amante de su madre y oficial de caballería del Ejército Británico; o que lo consideraran menos guapo, talentoso e inteligente que su hermano, el príncipe William.

Otro aspecto delicado de la demanda es que Harry asegura que el grupo de comunicación intervino su celular, de ahí que ellos estuvieran al tanto de su agenda, actividades y contactos. Incluso, los responsabilizó de que por su intromisión en su vida privada se vio obligado a terminar su relación con la que fuera su novia de juventud, Chelsy Davy.

Principe Harry

David Beckham

En más de una ocasión, el esposo de Victoria Beckham ha entablado demandas contra los medios por difamación. Un caso que tomó relevancia fue cuando acusó a la firma Express Group Newspaper por un par de notas en las que se aseguraba que el astro del futbol había engañado a su esposa con una prostituta.

Así que decidió emprender acciones legales y los demandó por calumnias y mentiras, pues el medio The Daily Star había fabricado una historia, falsa, en torno a la supuesta infidelidad de David, en la que relataban que él había tenido contacto con la supuesta mujer tras finalizar un partido contra un equipo de Hungría y que, además, le enviaba correos con invitaciones a fiestas privadas.

Tras el juicio, se comprobó que todo era falso y el grupo de medios tuvo que indemnizarlo, aunque no se reveló la cantidad, y tuvieron que disculparse con toda la familia Beckham-Adams por los daños que les ocasionó la publicación.

David Beckham

Penélope Cruz y Javier Bardem

La pareja tomó acciones legales contra la revista francesa Voici, luego de que publicaran imágenes de ellos junto a sus hijos mientras vacacionaban en una playa del mediterráneo.

Los actores españoles no tomaron a bien el acoso mediático, sobre todo por la exposición de sus hijos, por lo que demandaron al tabloide, argumentando que no habían autorizado las fotografías y que atentaba contra la integridad de sus hijos, por tratarse de menores de edad, a quienes no les difuminaron o pixelearon el rostro, una exigencia que no puede ser pasada por alto en Europa, donde se busca preservar la integridad de los infantes.

“El artículo proporciona al lector información tangible y precisa sobre los demandantes, revelando momentos de ocio y relax con sus familias, con detalles de sus vacaciones de verano, elementos que entran en el ámbito de protección de la intimidad establecido por los textos citados y cuya publicación no está justificada por ningún hecho de actualidad o debate de interés general”, expresó el Tribunal de Nanterre, en Francia, sobre su veredicto en favor de Pe y Javier.

Penélope Cruz y Javier Bardem





