Famosos que se han enamorado en el set

Una de las parejas que nos ha robado el corazón este 2024, al menos en la ficción, es la conformada por Penelope Featherington y Colin Bridgerton de la serie Bridgerton de Netflix, Nicola Coughlan y Luke Newton, respectivamente.

La buena química en el set y la manera en la que dieron vida a sus personajes en esta tercera entrega de la serie inglesa, donde finalmente unen sus vidas, parece que ha traspasado la pantalla chica, pues fuerte rumores aseguraban que los jóvenes actores podrían estar de romance.

Han sido los propios protagonistas quienes han negado los hechos. Durante la gira promocional de esta tercera temporada, donde ellos son protagonistas, aparecieron en más de una ocasión tomados de la mano, lanzándose miradas de cariño y mostrándose afecto frente y detrás de las cámaras.

“Es tan agradable tener un amigo tan encantador con el que puedo hacer todo esto”, expresó Nicola en Nueva York al ser cuestionada si mantenía una relación sentimental con su protagonista.

El actor de 31 años también ha negado una relación sentimental con su coprotagonista, a quien quiere y admira y con quien ha entablado una gran amistad.

De confirmarse la relación, Nicola y Luke se unirían al selecto grupo de parejas famosas en Hollywood que iniciaron su relación dentro del set de filmación.

Y en el tutorial, botas de lluvia ¿sí o no?

Alicia Vikander y Michael Fassbender

Fue en 2014, durante el rodaje de la cinta The light between oceans, donde Alicia Vikander y Michael Fassbender compartieron los créditos protagónicos de esta película ambientada en Australia de los años 20.

La pareja, de acuerdo con Michael, no se conocía, sino que fue durante la filmación que lo hizo. “Me impresionó de inmediato”, comentó el actor durante una entrevista al programa Good morning America.

“Es tan valiente. No teme poner en primer plano rasgos de personalidad feos en los personajes”, comentó Michael cuando recién salía con Alicia. Actualmente, la pareja está casada y son padres de dos bebés.

Machine Gun Kelly y Megan Fox

Fue durante la filmación de la película Midnight in the switchgrass, en 2020, donde Machine Gun Kelly y Megan Fox coincidieron por cuestiones de trabajo, ya que ambos formaron parte del elenco de la cinta donde también participó Bruce Willis.

Recién habían iniciado el rodaje cuando la producción se vio obligada a suspender la filmación por el confinamiento obligado a raíz de la pandemia del Covid-19. A pesar del encierro, parece que cupido había dado un flechazo certero, pues se sabe que ambos estuvieron comunicados durante el aislamiento.

Meses después, ya no pudieron ocultar su relación y confirmaron que estaban saliendo, incluso se fueron a vivir juntos. Para enero de 2022 la pareja se comprometió, aunque nunca concretaron legalmente la relación, pues en marzo de este año Megan confirmó que había roto su compromiso con el músico.

Chrissy Teigen y John Legend

Fue en 2006 cuando John Legend filmó el videoclip de su canción “Stereo”, donde Chrissy Teigen fue contratada para ser la modelo.

En una picante revelación a la revista Cosmopolitan, Chrissy confesó que luego de las 12 horas de filmación, él la invitó a su habitación de hotel a comer hamburguesas y que hasta pasaron la noche juntos.

Ese breve encuentro fue lo suficientemente poderoso que, a partir de ahí, en secreto mantuvieron una comunicación a distancia, ya que John estaba por iniciar una gira que le tomaría casi un año.

Ella supo esperar al regreso de su amado y formalizaron su noviazgo. Desde entonces han estado juntos en las buenas y las malas, como en su matrimonio, la llegada de los hijos y un aborto que puso en peligro la vida de la actriz.

Actualmente, la pareja tiene cuatro hijos y está por cumplir en septiembre 14 años de matrimonio.

Will Smith y Jada Pinkett-Smith

Una de las parejas más polémicas de Hollywood es la conformada por Will Smith y Jada Pinkett-Smith, quienes se conocieron en 1994 cuando ella audicionó para participar en la serie que catapultó a Will, El príncipe del rap. Jada compitió contra otras actrices para interpretar el personaje de Lisa Wilkes, novia del protagonista; sin embargo, no consiguió el papel, en su lugar fue elegida Nia Long.

Pero el destino le tenía preparada otra sorpresa a Jada, pues inició una relación con Will.

Para 1997, formalizaron su relación al casarse. Al año siguiente la bienvenida a su primer hijo en común, Jaden, y en 2000 a su hija Willow Smith.

Actualmente, se sabe que mantienen una relación intermitente entre idas y venidas. Lo más reciente que se sabe es que actualmente están distanciados.

Gwen Stefani y Blake Shelton

Cupido hizo de las suyas en las emisiones del reality The voice, pues ahí Gwen Stefani y Blake Shelton, quienes se desempeñaban como jueces, se conocieron.

El primer encuentro entre ambos músicos se dio en 2014, pero para ese entonces ambos estaban casados: él con la también cantante Miranda Lambert y ella con Gavin Rossdale, padre de sus hijos.

Lo que al principio fue una amistad se transformó en amor, por lo que decidieron poner fin a sus matrimonios para comenzar una relación de noviazgo.

Para octubre de 2020, la pareja se comprometió en matrimonio y al año siguiente, el 3 de julio de 2021 contrajeron nupcias en un rancho en Oklahoma.

Eva Mendes y Ryan Gosling

Durante la filmación de la película The place beyond the pines, en 2011, Eva Mendes y Ryan Gosling compartieron créditos. En la cinta, Ryan da vida a Luke, un motociclista que se la pasa viajando; sin embargo, abandona las carreteras tras enterarse de que su novia Romina, interpretada por Mendes, está embarazada. En un intento por formar una familia, Luke comienza a trabajar de mecánico, pero ante la falta de recursos económicos, acepta una propuesta de robar bancos.

Justo esta cinta despertó en Ryan el interés de formar una familia. Tras la filmación, mantuvo relación con su compañera de elenco hasta que formalizaron el noviazgo.

Desde la filmación, en 2011, la pareja sigue estando unida y actualmente son padres de dos niñas.

Hola, Gurú:

Ya empezaron las lluvias, pero las botas de lluvia no son lo más padre. ¿Me las pongo o no? Analía

Hola, Analía: Las botas de lluvia son muy útiles, especialmente en esta ciudad en la que normalmente todos caminamos con frecuencia.

Si quieres salir de lo tradicional, hay modelos nuevos con el diseño de las Chelsea boots, o elige un diseño con un estampado audaz que te dé un toque divertido.

Besos de Gurú, XOXO