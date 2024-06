Famosos que perdieron los papeles de sus vidas

En pleno mes del Orgullo LGBT+, Matt Bomer reveló que debido a su orientación sexual fue descartado para participar en la película Superman: Flyby, escrita por J.J. Abrams, y que estaba programada para filmarse en el 2000.

“Había firmado un contrato para tres películas con Warner Bros”, compartió el guapo actor durante su participación en el podcast Awards Chatter de The Hollywood reporter, donde reveló también que a lo largo de un mes estuvo audicionando para el papel que finalmente le fue retirado.

“Lo que tengo entendido es que el estudio fue reticente con mi sexualidad. Ese era un momento en la industria en el que algo así todavía podía usarse como arma en tu contra. Cómo, por qué y quién, no lo sé, pero sí, eso es lo que tengo entendido”, mencionó el histrión, quien desde 2011 está casado con Simon Halls.

Como si se tratara de un embrujo o maldición, el proyecto nunca llegó a materializarse, la historia nunca se filmó y Bomer no consiguió dar vida a Clark Kent, en esa ni en ninguna otra historia del superhéroe.

Esta situación de no llegar a interpretar algún papel importante es más común de lo que creemos, especialmente en Hollywood, donde hay tantos intereses de por medio, y así como Matt, ha habido muchos famosos que por circunstancias personales o de terceros han tenido que rechazar algún personaje.

Lizzo

Una película que causó mucha expectativa fue La Sirenita en su versión live action, no sólo entre el público, sino entre varios famosos que querían formar parte del elenco. Una de ellas fue Lizzo, quien reveló que tenía mucho interés en interpretar el papel de Úrsula, la villana de la historia.

A pesar de haber realizado una audición, la cantante quiso echar mano de las redes sociales para lograr conseguir el papel. La rapera colgó un video en internet en el que aparecía caracterizada de la malvada bruja del mar cantando la canción “Poor unfortunate souls”, pues su intención era que los ejecutivos de Disney la eligieran a ella.

Su esfuerzo resultó en vano, pues finalmente, la compañía se inclinó por Melissa McCarthy para interpretar a la villana Úrsula, un papel que le quedó hecho a la medida a la también comediante.

Elizabeth Olsen

Ya hemos visto que a los famosos también los rechazan, tal es el caso de Elizabeth Olsen, quien en junio de 2021 en plena promoción de la serie WandaVision, que ella protagoniza, reveló que había adicionado para formar parte del extenso elenco de Game of thrones.

La hermana menor de las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen compartió al medio The Hollywood reporter que la habían considerado para interpretar el papel de Khaleesi, pero que finalmente nunca le llamaron.

“La audición la hice para el asistente del director en una pequeña habitación en Nueva York, con sólo una cámara apuntándome y con ellos leyendo el guión. Hacía el discurso de Khaleesi cuando sale del fuego. Fue horrible”, comentó Elizabeth, quien reveló que ni la misma producción sabía si querían que hablara con acento británico o americano.

Al final, Emilia Clarke fue la elegida para interpretar a la princesa Daenerys a lo largo de ocho exitosas temporadas, mientras que ahora Elizabeth goza de éxito y fama por su papel de la Bruja Escarlata.

Timothée Chalamet

Es considerado uno de los mejores actores de su generación y en su haber sólo existen, por ahora, películas exitosas, como Call me by your name, Dune o Wonka; a pesar de ello, Timothée Chalamet ha experimentado el rechazo a la hora de interpretar un papel.

El personaje que parece se ha convertido en su talón de Aquiles es Spider-Man, al que ha audicionado en más de una ocasión y que no ha logrado conseguir.

El último intento por darle vida a Peter Parker fue para la cinta Spider-Man: Homecoming, según le platicó Timothée a Emma Stone durante un encuentro para la revista Variety.

“Hice la prueba dos veces y me fui sudando de pánico. Llamé a mi agente, Brian Swardstrom, y le dije: ‘Brian, he pensado mucho en esto y tengo que volver y leer otra vez’”, le reveló también Timmy a Emma durante la plática.

El resto es historia, el papel lo obtuvo Tom Holland, quien fue muy aceptado por la crítica y el público.

Emma Stone

Y ya que hablamos de Emma Stone, en la misma charla que tuvo con Timothée Chalamet, la actriz le confesó que ella también había experimentado la negativa a la hora de interpretar un papel.

De acuerdo con Emma, audicionó para darle vida a Alicia, de la historia Alicia en el país de las maravillas, cuando le fue encomendada a Tim Burton llevar la historia en live action a la pantalla grande.

Emma no consiguió quedarse con el papel y en su lugar fue Mia Wasikowska quien obtuvo la oportunidad de trabajar con el icónico director de cine.

Jake Gyllenhaal

Sí, Jake Gyllenhaal también ha tenido mala suerte a la hora de buscar un papel en una película, y esto es contado por él mismo.

Invitado al programa de Jimmy Fallon, Jake le reveló que lo consideraron para dar vida al personaje de Frodo Bolson, de la exitosa saga de El Señor de los anillos, pero que su audición fue por demás desastrosa.

“Recuerdo cuando tuve que entrar en la habitación, había muchas instrucciones escénicas y ninguna línea de guión”, comentó Jake Gyllenhaal, quien especificó que la única indicación que le habían dado era la de buscar un anillo.

“No lo hice porque no entendía nada al no haber frases”, explicó entre risas. “Así que caminé, abrí una caja y pregunté: ‘¿Así está bien?’ y Peter Jackson (el director) se llevó la mano a la cara”.

Al final, el papel lo obtuvo Elijah Wood, personaje que lo catapultó a la fama internacional.

