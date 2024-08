Famosos que parecen muy simpáticos y... no lo son

Tal parece que Blake Lively no es tan dulce y buena onda como creíamos. La actriz, quien se diera a conocer tras interpretar el papel de Serena van der Woodsen para la serie Gossip Girl, se encuentra en el ojo del huracán debido a que se rumora existió una confrontación con su coprotagonista Justin Baldoni, con quien comparte créditos en la recién estrenada cinta It ends with us (Romper el círculo).

Todo inició a través de redes sociales, cuando los internautas comenzaron a cuestionarse por qué Blake y Justin no habían posado juntos durante la premiere en Nueva York y no se acompañaron durante las conferencias de prensa para la promoción de la película.

Se especuló que la culpa había sido de ella, ya que tenía muchas exigencias a la hora de grabar y sobre el desarrollo de la historia y los personajes, ya que además de actuarla, es también productora. Se llegó a decir que Blake se molestó aún más por no haber incluido el crédito de su esposo Ryan Reynolds, quien estuvo involucrado en la adaptación de la novela, situación que aparentemente había molestado a Baldoni.

Más adelante, se llegó a decir que el distanciamiento en realidad se dio porque Blake se sintió incómoda por la manera en la que Justin se comportó con ella y los comentarios que hizo sobre su persona.

La gota que derramó el vaso se dio casi al término del rodaje, pues Blake solicitó a su esposo adaptara el final de la novela y solicitó que ese fuera el que debía filmarse, mientras que Justin alegaba que la historia debía apegarse al libro. Finalmente, Lively ganó la última batalla y es su escena la que se puede ver en los cines.

Blake Lively Foto: AFP

Ellen DeGeneres

Por años, se convirtió en una de las presentadoras favoritas de EU y buena parte del mundo, pero todo cambió cuando se reveló que detrás de esa carismática conductora se escondía una cruel persona.

En julio de 2020 Krystie Lee Yandoli publicó una serie de declaraciones que le fueron concedidas por integrantes del staff de Ellen en el que revelaban el mal comportamiento de ella y el productor ejecutivo.

Las declaraciones que obtuvo la periodista hacían referencia que dentro del set se vivía un ambiente hostil, violencia verbal e intimidación, entre otros.

Tras hacerse público, se inició una investigación interna por parte del canal. Además, el público le dio la espalda a DeGeneres y poco a poco dejaron de consumir su contenido. En medio de acusaciones en su contra, su programa salió del aire.

Ellen DeGeneres Foto: Instagram

Roseanne Barr

Compartir un tuit le costó a Roseanne Barr que le cancelaran su programa de televisión. Todo sucedió en 2018 cuando a la presentadora le pareció chistoso compartir un mensaje a través de redes sociales en el que decía: “Hermanos musulmanes + El planeta de los simios= VJ”, refiriéndose a Valerie Jarrett, exconsejera del entonces presidente Barack Obama.

Una vez colgado el mensaje, éste se compartió por toda la red. Ante la ola de críticas, la actriz justificó lo ocurrido como una simple broma.

Viendo el escándalo que se había provocado, Roseanne eliminó el tuit. Ese mismo día, apenas unas horas después, el canal ABC fijó su postura a través de Bob Iger, CEO de Disney.

“La declaración de Roseanne en Twitter es aborrecible, repugnante y no es coherente con nuestros valores, así que hemos decidido cancelar su serie”, compartió el directivo.

Ella, por su parte, se disculpó con Valerie, la audiencia y el pueblo estadounidense.

Roseanne Barr Foto: Instagram

Meghan Markle

Una de las personas más odiadas en Reino Unido es Meghan Markle, esposa del príncipe Harry.

Desde que ingresó a la familia real de Inglaterra, muchos británicos no vieron con buenos ojos a la exactriz de televisión; otros, en cambio, le dieron un voto de confianza, pues parecía que realmente hacía muy feliz a Harry, a quien le tienen mucho aprecio.

Uno de los incidentes que más llamó la atención fue cuando se reveló que previo a su enlace matrimonial, había hecho llorar a Kate, a quien los ingleses adoran, supuestamente porque se estaba comportando muy grosera con la gente que las asiste.

Otro incidente por el que se le señala a Meghan es de haber influenciado a Harry para abandonar Reino Unido, separarse de su familia y renunciar a sus deberemos como miembro dentro de la Corona Británica, que finalmente consiguió en 2020.

Además, en más de una ocasión se le ha señalado a Meghan de querer imitar a Kate desde en su comportamiento hasta en su manera de vestir.

Meghan Markle. Fuente: Instagram @meghan.markle.official

Miguel Bosé

Si bien sus declaraciones sobre el Covid-19 lo pusieron en el ojo del huracán, lo que hizo Miguel Bosé con sus hijos ha sido un escándalo mediático.

En 2018 dio a conocer que se separaba de Nacho Palau tras 26 años de estar juntos y cuatro hijos en común, que fueron procreados por gestación subrogada.

El anuncio causó sensación principalmente entre la prensa del corazón en España, pero la noticia escaló al grado de convertirse en un escándalo cuando se reveló que Miguel había decidido que sus hijos tendrían que separarse también, ya que dos niños sólo eran hijos de Nacho y los otros dos, de él.

A partir de entonces inició una guerra legal entre los padres. Nacho peleaba que los cuatro eran hermanos, mientras que Miguel alegaba que los menores no compartían lazos consanguíneos y que, por lo tanto, cada padre debía quedarse con sus respectivos hijos.

La justicia tenía ante sus ojos un caso sin precedente. Tras años de idas y venidas, las autoridades le dieron a Miguel Bosé la razón: Ivo y Telmo se quedaron con Nacho Palau en España, y Tadeo y Diego se quedaron bajo la custodia del Amante bandido, quien desde entonces reside en nuestro país.

Miguel Bose Foto: FICM

Will Smith

Nos tenía acostumbrados a una imagen divertida, relajada, de buen padre de familia y esposo ejemplar, pero todos los buenos adjetivos se esfumaron el 28 de marzo de 2022 cuando Will Smith subió enfurecido al escenario de los premios Oscar y en plena transmisión en vivo le soltó una cachetada a Chris Rock, quien se encontraba conduciendo la ceremonia.

El público en el teatro Dolby, y la audiencia que veía la transmisión quedaron desconcertados por lo que había ocurrido. Al parecer a Smith no le cayó en gracia que su colega y examigo se burlara de la apariencia de su esposa durante su intervención en la gala.

El mal comportamiento de Will fue lo que marcó aquella ceremonia, a pesar de que se hizo esa noche de una estatuilla al ganar como Actor por su actuación en la cinta Rey Richard: una familia ganadora.

Aunque al día siguiente ofreció disculpas, Hollywood, la prensa y el público cancelaron a Will Smith. El actor tuvo que refugiarse en la terapia para tratar sus problemas de ira.

Will Smith Foto: EFE

