Familiares problemáticos de los famosos

La semana pasada, la prensa española hizo eco de una tragedia en la que salió a relucir el nombre del actor Rodolfo Sancho —hijo del también histrión Sancho Gracia— luego de que su hijo Daniel fuera detenido y acusado en Tailandia de haber asesinado y desmembrado a un supuesto amigo suyo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta.

A lo largo de los días, las autoridades han dado a conocer los avances del caso de este crimen; uno de los más recientes es que aparentemente el médico había amenazado de muerte a Daniel, según ha revelado la prensa en Europa, pues fueron hallados mensajes de texto en el celular del propio Sancho; además, se supo que el cirujano lo había amenazado con filtrar a la prensa y subir a redes sociales imágenes comprometedoras de Daniel, al parecer de carácter sexual.

Desde su detención, el joven de 28 años no sólo confirmó a las autoridades tailandesas haber cometido el crimen, también reveló las razones que lo obligaron a hacerlo: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, fueron las primeras declaraciones de Sancho la mañana del domingo 6 tras su detención el sábado 5 de agosto.

Mientras siguen las investigaciones, se espera que las recientes pruebas favorezcan a Daniel, pues en Tailandia las leyes son muy estrictas. Incluso se ha barajeado la posibilidad de que si llegara a ser declarado culpable por homicidio, podría pasar hasta 20 años en prisión, en el mejor de los casos, porque si el jurado determina que fue un asesinato a sangre fría, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte, de la que podría salvarse si el rey le otorgara un indulto.

Hoy recordamos otros casos en los que algún familiar de alguna celebridad se ha visto envuelto en un escándalo de grandes dimensiones.

Jelani Maraj, hermano de Nicki Minaj

Jacqueline Robinson señaló a Jelani, su expareja, como el responsable de realizar tocamientos y de cometer abusos sexuales en contra de su hija durante un periodo de casi seis meses, en 2015.

El hoy acusado intentó defenderse argumentando que todo se trataba de un montaje por parte de Jacqueline quien, según él, sólo quería sacarle dinero. Finalmente, fue acusado de violación, pero su hermana, la famosa rapera, intercedió y pagó una fianza de 100 mil dólares para que enfrentara el juicio en libertad.

Tras cinco años de litigio, se encontraron pruebas suficientes —rastros de ADN en una pijama de la niña— que lo señalaron como el responsable del abuso, por lo que ahora estará en prisión por el resto de sus días. Nicki, desde la sentencia, decidió separarse de su hermano, a quien tampoco visita en prisión.

Famosos lidian con el mal comportamiento de sus allegados, quienes se ven envueltos en escándalos o crímenes. Fotos: Archivo El Universal | AP | Instagram

John Draper Witherspoon, hermano de Reese Witherspoon

En octubre de 2002 el hermano mayor de Reese fue acusado de meterse a la casa de una vecina a robar y agredirla sexualmente mientras la mujer se encontraba dormida. La defensa, que pagó la actriz, consiguió que fuera sentenciado a libertad condicional, pues se argumentó que él era un adicto al alcohol y que su comportamiento respondía más a su necesidad de seguir bebiendo a que en realidad fuera un agresor o un peligro para la sociedad.

A diferencia de otras celebridades, Reese le dio una segunda oportunidad a su hermano y lo ha apoyado en todo desde entonces.

Famosos lidian con el mal comportamiento de sus allegados, quienes se ven envueltos en escándalos o crímenes. Fotos: Archivo El Universal | AP | Instagram

Michael Lohan, papá de Lindsay Lohan

El padre de la actriz ha enfrentado en más de una ocasión a la justicia en EU. Su última exesposa Kate Major—primero estuvo casado con Dina, mamá de Lindsay— lo acusó de violencia intrafamiliar a lo largo de su relación, en diferentes años.

Otro caso en el que estuvo envuelto Michael fue cuando se le señaló de ser partícipe de encabezar una red de referidos de adictos a centros especializados en tratamientos de rehabilitación para las drogas, en el estado de Florida, a cambio de comisiones ilegales o por debajo del agua, es decir, él llevaba a los adictos a estos espacios de rehabilitación y cobraba un bono a estos sitios por los pacientes referidos.

Según la investigación del condado de Palm Beach, el papá de Lindsay recibió un total de 25 mil dólares por intermediación de pacientes, de acuerdo a las autoridades que lo acusaron de seis delitos.

Famosos lidian con el mal comportamiento de sus allegados, quienes se ven envueltos en escándalos o crímenes. Fotos: Archivo El Universal | AP | Instagram

Adam Farrar, hermano de Leonardo DiCaprio

Adam Farrar fue una promesa de la actuación pero todo acabó cuando decidió dejar los foros de televisión y de cine y en su lugar buscó refugiarse en el mundo de las drogas.

Fue así como terminó la carrera en actuación, dirección y producción —áreas donde también incursionó— del hermano mayor de Leonardo DiCaprio, quien en ocasiones ha visto ensombrecida su trayectoria por los problemas en los que se ha metido su hermano.

En más de una ocasión, Adam ha sido detenido por robo, y el nombre de su exitoso hermano siempre sale a relucir por su relación y parentesco, como ocurrió en 2016 cuando DiCaprio acababa de alzarse con su primer Oscar, pero la noticia se vio ensombrecida cuando las autoridades estadounidenses emitieron una orden de búsqueda y captura contra Adam, quien decidió no acudir a un juicio en el que se le señalaba como el responsable de un robo de alrededor mil dólares, por lo que se le consideraba prófugo de la justicia.

Famosos lidian con el mal comportamiento de sus allegados, quienes se ven envueltos en escándalos o crímenes. Fotos: Archivo El Universal | AP | Instagram

Sean Stewart, hijo de Sir Rod Stewart

En plena fiesta para recibir el Año Nuevo de 2020, el hijo de Sir Rod Stewart, Sean Stewart, fue señalado de agredir al guardia de seguridad Jessie Dixon.

Según testigos, el hijo del cantante comenzó una discusión con el policía de 34 años la noche de Año Nuevo porque aparentemente le estaba negando la entrada a unos menores de edad a un área infantil. La situación se agravó cuando Sean se le lanzó al policía y lo agredió físicamente. Rod, intentando ayudar a su hijo, se metió en el pleito y golpeó al guardia en las costillas, saliéndose de control la situación.

Rod decidió declararse junto a su hijo como culpable y así evitar el juicio. Tras los hechos, ambos llegaron a un arreglo, evitaron ser llevados al banquillo de los acusados y fueron liberados de los cargos.

Famosos lidian con el mal comportamiento de sus allegados, quienes se ven envueltos en escándalos o crímenes. Fotos: Archivo El Universal | AP | Instagram

Besos de Gurú, XOXO