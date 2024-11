Ellos han dejado a sus fans "Vestidos y Alborotados"

El sábado pasado Luis Miguel retomó sus presentaciones como parte de su gira Luis Miguel Tour 2024, que suspendió momentáneamente debido a problemas de salud.

El cantante se presentó en Puebla, luego de que cancelara cinco conciertos, entre ellos, algunos en la Ciudad de México. El 24 de octubre, previo al show que daría en la Arena Ciudad de México, su equipo anunció que “por causas de fuerza mayor” se pospondrían las presentaciones.

Entre las fechas afectadas estaban dos en la Ciudad de México, una en Pachuca, Querétaro e Irapuato que, según su oficina, se repondrán este mismo año.

Aunque nunca se especificaron las causas de la cancelación de los conciertos, se llegó a decir que era porque el cantante tenía neumonía. Otras versiones afirmaban, incluso, que se trataba de Covid, mientras que otros más decían que se debía a cansancio y fatiga, pues desde el año pasado Luis Miguel no ha dejado de trabajar fuera y dentro del país.

Esta no es la primera vez que Luis Miguel cancela algunas presentaciones, en el pasado ya había ocurrido, con más frecuencia de la que nos gustaría, y como él, han sido otros cantantes los que se han visto obligados (o no) a posponer algunas fechas de conciertos por temas de salud.

Lady Gaga

La cantante ha cancelado en más de una ocasión sus presentaciones. Las causas han sido desde problemas técnicos o meteorológicos, como en Miami, Florida, cuando azotó una tormenta eléctrica que podría poner en riesgo a los asistentes.

Por temas de salud también ha suspendido shows, como ocurrió en 2018. Lady Gaga se presentaría en Europa, pero debido a “fuertes dolores que afectan su capacidad de actuar en vivo”, su oficina se vio obligada a posponer algunas presentaciones.

“Lo único que sé es que, si no hago esto, no estoy a la altura de las palabras o el significado de mi música”, se disculpó en redes sociales. “Mi equipo médico apoya la decisión de que me recupere en casa”.

Entre las ciudades afectadas por su cancelación estuvieron Londres, Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Copenhague, París y Berlín, las cuales estaban contempladas dentro de su Joanne World Tour.

Justin Bieber canceló una gira

Debido a la pandemia, Justin Bieber se vio obligado a posponer su gira mundial Justice World Tour, que lo llevaría a recorrer varios continentes, pero a causa del confinamiento generalizado, tuvo que aplazarla.

Cuando las medidas sanitarias y la vacunación volvieron a permitir las reuniones, Justin anunció que regresaría a los escenarios y retomaría la gira que no empezó, pero que ya estaba organizada.

Para 2022, Bieber compartió que fue diagnosticado del síndrome de Ramsay Hunt, que afecta el nervio facial y que le provocó parálisis en el rostro.

Ante tal escenario, fue que, sin más remedio, canceló definitivamente el tour.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara”, explicó sobre los problemas de salud que lo obligaron a retirarse de los escenarios y atenderse.

Hasta la fecha, Justin no ha regresado a los escenarios y se ha dedicado a su familia y a su bebé.

Shawn Mendes se despide

En medio de su gira The World Tour de mediados del 2022, Shawn Mendes anunció que cacelaba sus shows debido a problemas en su salud mental.

Con 23 años, el cantante reveló que pasa por un momento complicado y que, debido a eso, prefería retirarse de los escenarios para buscar ayuda de profesionales, atenderse y regresar cuando esté mejor.

“Tras hablarlo con mi equipo y trabajar con un increíble grupo de profesionales de la salud, me he dado cuenta de que necesito tomarme el tiempo que nunca me he tomado personalmente para ubicarme y volver más fuerte”, compartió en un video.

Celine Dion

Las enfermedades que imposibilitan trabajar no conocen de edad ni sexo. En el caso de Celine Dion, las causas por las que canceló de manera definitiva sus shows fue por el síndrome de la Persona Rígida que le fue diagnosticado a finales de 2022.

Aunque en un principio creyó que con tratamiento podría cumplir con sus compromisos laborales, la canadiense descubrió con el paso de los meses que su diagnóstico era más grave de lo que suponía.

Así, con un tour mundial por delante, la cantante anunció que no se presentaría a dar conciertos, y se cancelaba la gira que incluía países como Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia, República Checa, Suiza, Croacia, Alemania, Hungría, Austria, Inglaterra, Escocia e Irlanda.

“Estoy trabajando duro para recuperar mi fuerza, pero estar de gira puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario nuevamente”.

Celine reapareció, por única ocasión, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde ofreció la interpretación de “Hymne l’amour” emblemática canción de Edith Piaf, desde arriba de la Torre Eiffel.

Ariana Grande

Al igual que Shawn Mendes, Ariana Grande suspendió algunos conciertos en 2019 por problemas de salud mental.

En el caso de la cantante se debió a episodios de crisis de ansiedad que le surgieron luego del atentado terrorista que sufrió durante un show que daba en el Manchester Arena en 2017.

Tras los hechos, donde resultaron cientos de heridos y 22 muertos, Ariana fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático.

Como consecuencia, en más de una ocasión la cantante no pudo subirse al escenario, como parte de su gira Sweetener.

Otras ocasiones por las que Ariana llegó a cancelar algunos conciertos, fue por problemas en sus vías respiratorias, como en 2018, cuando fue diagnosticada de bronquitis y tuvo que suspender un show ya programado en Las Vegas.

