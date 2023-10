Drake y otros famosos que se han retirado temporalmente

La semana pasada, Drake lanzó su octavo disco, lo que emocionó a sus seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, dicha primicia llegó acompañada de otra revelación: el retiro temporal del cantante del mundo de la música.

Así lo anunció durante la transmisión de su programa Table for one, donde confirmó que se tomará un descanso de la música y los estudios de grabación.

“Necesito concentrarme en mi salud, y pronto hablaré de ello”, compartió durante la emisión.

Drake reveló que los problemas a los que se refiere están relacionados a temas gastrointestinales, un padecimiento que tiene desde hace años.

“Ni siquiera sé cuánto, tal vez un año y algo más, tal vez un poco más de tiempo”, fueron sus palabras.

Afortunadamente, su nuevo disco incluye 23 temas, uno de los cuales hizo en colaboración con Bad Bunny, por lo que tendremos el tiempo suficiente para disfrutar de su música un buen rato.

Foto: Clasos | Instagram

Harry Styles

Luego de que concluyera su gira mundial Love on tour —que incluyó a nuestro país—, Harry Styles anunció a mediados de año que se tomaría un descanso de la música y los escenarios.

El británico retomó su agenda, luego de la pandemia, con gran éxito, tras ofrecer una serie de conciertos por las principales capitales del mundo, entre Europa y América, que sumaron alrededor de 90 presentaciones en 30 países.

El anuncio lo hizo durante la última fecha del tour, celebrada en el Wembley Stadium, en junio pasado.

Styles no sólo se había dedicado de lleno a la música y los conciertos, sino que a la par había alternado su profesión como actor, al participar en la cinta Don’t worry darling, donde compartió créditos con Florence Pugh y su ahora exnovia, Olivia Wilde, quien también dirigió la cinta, así como en la producción My Policeman, al lado de Emma Corrin. Hasta el momento, no se sabe cuándo retomará su carrera.

Foto: Clasos | Instagram

Bruce Willis

Corría marzo de 2022 cuando sorpresivamente la noticia sobre el retiro definitivo de Bruce Willis de la actuación se convertía en noticia de ocho columnas.

De acuerdo con información de su familia hasta ese momento, al actor le habían diagnosticado afasia, condición que había afectado notablemente su capacidad de comunicación y lenguaje, por lo que era inminente su retiro tras más de 40 años en la actuación.

Conforme pasaron los meses, no había noticias sobre él, hasta diciembre del mismo año cuando su esposa Emma Heming, sus hijas y expareja, Demi Moore, pidieron a la audiencia orar por la salud de Bruce, pues confirmaban que había mermado su salud, por lo que esperaban “un milagro navideño”.

En febrero de este año, su familia confirmaba un nuevo diagnóstico: demencia frontotemporal.

“Hoy no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años”, se leía en un comunicado para revelar el estado de salud del actor de 68 años.

Foto: Clasos | Instagram

Christina Applegate

En 2021 Christina Applegate se vio obligada a retirarse de los sets de filmación para atender su salud, pues fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

La noticia sobre su padecimiento le llegó mientras estaba en pleno rodaje de la tercera temporada de la serie Dead to me, donde comparte créditos con Linda Cardellini y James Marsden.

Afortunadamente, Applegate encontró todo el apoyo de la producción, que suspendió las grabaciones para que iniciara su tratamiento.

“Lleva tiempo entender esta enfermedad y averiguar qué provoca los síntomas. Soy una novata en todo esto. Así que estoy tratando de entenderlo y también estoy de luto por la persona que era”, declaró a Los Angeles Times luego del anuncio de su diagnóstico.

Justin Bieber

En más de una ocasión, Justin Bieber se ha visto obligado a cancelar su gira de conciertos. La primera causa tuvo que ver por la pandemia del Covid-19.

La segunda, por problemas de salud. Fue a inicios de este año, en marzo, cuando Justin se había comprometido a realizar una de las giras mundiales más ambiciosas que comprendía shows en todos los continentes, pero su salud no se lo permitió. Así fue el desenlace de la decisión que tomó el canadiense luego de cancelar rotundamente todas las fechas que tenía programadas y vendidas alrededor del mundo.

Aunque en un principio se creyó que la decisión había sido tomada por el síndrome de Ramsay-Hunt que le había sido diagnosticado y que le paralizó medio rostro, la realidad fue que el cantante estaba atravesando por problemas de salud mental.

Con dicha revelación, Justin se convertía en uno de los primeros artistas en “desnudarse” ante su público y poner sobre la mesa el tema de los problemas mentales como prioridad para poder tener una mejor calidad de vida.

Tras el anuncio, y luego de recibir ayuda profesional, Bieber se ha enfocado en atender su vida privada, que incluye su matrimonio con Hailey Baldwin, además de comprometerse con la causa que lo obligó a separarse temporalmente de su carrera, para apoyar a otros jóvenes que, al igual que él, están atravesando por depresión o ansiedad, patrocinando sesiones de terapia gratis a través de la asociación Betterhelp.

Hasta el momento, Justin Bieber sigue alejado de los escenarios.

Foto: Clasos | Instagram

Tom Holland

Quien paulatinamente ha tomado importantes decisiones para atender los problemas de salud mental que le aquejan es Tom Holland.

Primero, el actor de Spider-Man anunció en agosto de 2022 su retiro temporal de redes sociales. Fue a través de un video en el que compartió que la decisión la tomaba luego de considerar que Twitter e Instagram llegaban a impactar negativamente en su salud, al calificarlas de “abrumadoras” y “sobreestimulantes”.

Pero quizás el más drástico de los anuncios que ha hecho a su público fue el que reveló a mediados de este 2023, cuando dio a conocer la decisión de retirarse temporalmente de la actuación.

De acuerdo con el actor inglés, sus últimos trabajos habían resultado muy agotadores, entre la actuación y la producción —de la serie The crowded room—, por lo que había considerado alejarse de los escenarios por un tiempo y así descansar y recuperarse del agotamiento al que había estado sometido.

“Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado. Y además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, agregó ese nivel adicional de presión”, comentó durante la gira de promoción de la serie de Apple TV+ en la que comparte créditos con Amanda Seyfried.

Aunque no se sabe con exactitud cuándo regresará a los sets de filmación, se sabe que Tom dará nuevamente vida a Spider-Man, por lo que seguramente pronto tengamos noticias de él.

Foto: Clasos | Instagram

