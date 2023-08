Celebridades que se separaron en este 2023

No sé si sea el año, la Luna, los astros, Mercurio retrógrado o que cupido no ha tenido suerte, pero este 2023 será recordado en el medio del espectáculo como el año donde más anuncios de divorcios famosos se han dado.

Algunos rompimientos nos han caído de sorpresa, y en otros casos, estábamos a la espera de que se confirmara la noticia, pues desde un principio estaban destinados al fracaso.

Britney Spears recientemente se unió a la lista de separaciones de este año. La noticia llegó por parte de su todavía esposo Sam Asghari, quien solicitó el divorcio de la cantante luego de 14 meses de matrimonio.

Las especulaciones en torno a su divorcio no se han hecho esperar. Por un lado, se habla que ella le fue infiel, por otro, que él solicita manutención conyugal, incluso, que busca impugnar el contrato prenupcial que firmó antes de contraer matrimonio, con la intención de obtener una fuerte suma de dinero a cambio de no revelar “información vergonzosa” de Britney.

En lo que sigue en desarrollo esta ruptura, se ha confirmado que Britney trabaja ya en su próximo disco, lo que significaría el regreso triunfal, esperemos, de la Princesa del pop.

Y en el tutorial, ¿logos sí o no?

Britney Spears y Sam Asghari

Ariana Grande y Dalton Gomez

El mes pasado TMZ dio a conocer que Ariana Grande y Dalton Gomez estaban separados, pero llamó la atención que el distanciamiento se había dado a principios de año, es decir, en enero de 2023.

La confirmación no oficial de la ruptura se dio cuando Ariana fue vista el mes pasado en la final de Wimbledon acompañada de sus amigos Andrew Garfield, Tom Hiddleston y Jonathan Bailey, y apareció sin el anillo de matrimonio que le había entregado Dalton.

Según varios tabloides estadounidenses, Dalton no comprendía por qué las salidas con su esposa tenían que estar bajo el resguardo de un séquito de guaruras, además de que tenían horarios diferentes, pues la cantante retomó su agenda de trabajo y fueron más contadas las ocasiones que pasaba junto a su esposo.

Por su parte, Dalton se dio de baja en redes sociales, mientras Grande eliminó las fotos en las que salían juntos, salvo una que aún se puede ver en Instagram.

Ella, al igual que Britney, está próxima a retomar su faceta de cantante, luego de confirmar que ya trabaja en su próximo proyecto musical.

Dalton Gomez y Ariana Grande Foto: Clasos e Instagram

Ricky Martin y Jwan Yosef

Otro matrimonio que llegó a su fin es el de Ricky Martin y Jwan Yosef. La pareja anunció que de común acuerdo había decidido llevar vidas por separado.

Aunque en un principio se habló de una posible infidelidad por parte del cantante al artista de origen sirio con un actor porno, todo quedó en un chisme que pasó sin hacer grandes olas entre los famosos.

De acuerdo con el comunicado emitido por la pareja, ambos concluyeron su relación en buenos términos y compartirán la custodia de los cuatro hijos que tuvieron: Valentino, Matteo, Lucia y Renn.

“Todo está bien. La familia está feliz, separados, pero feliz”, fueron las breves y contundentes declaraciones de Jwan hace dos semanas, para Telemundo.

Jwan Yosef y Ricky Martin. Foto: Clasos e Instagram

Sofía Vergara y Joe Manganiello

Siete años duraron como matrimonio Sofía Vergara y Joe Manganiello, quienes el mes pasado anunciaron que también se separaban.

Según los primeros informes y supuestos testigos y allegados a la pareja, fue la monotonía lo que los orilló a dar por concluida su relación.

Sin embargo, después se reveló que el motivo fue que Joe tenía el anhelo de formar una familia, mientras que Sofía no tenía intenciones ni podía embarazarse, no por la edad, sino por una condición médica.

Según publica el portal Page Six, Vergara no tenía intención de volver a ser madre —tiene un hijo, Manolo de 31 años, de una relación pasada—, ya que a los 28 años sufrió de cáncer de tiroides, por lo que los médicos le sugirieron que no intentara volver a embarazarse pues su vida podría correr peligro. Mientras que en Joe, conforme pasaban los años, aumentaba su interés por experimentar la paternidad.

Joe Manganiello y Sofía Vergara. Foto: Clasos e Instagram

Natalie Portman y Benjamin Millepied

En mayo pasado, fuertes rumores aseguraban que el coreógrafo Benjamin Millepied le había sido infiel a Natalie Portman. La pareja no confirmó ni desmintió la noticia, al contrario, quiso hacer caso omiso a todas las especulaciones y en un intento por apagar el rumor apareció junta en el Festival de Cannes.

En días previos también habían sido captados en uno de los conciertos de Beyoncé. Pero todo parece indicar que el daño estaba hecho y no había más remedio que separarse, así que hace dos semanas la actriz de origen judío y el bailarín francés dieron por concluido su matrimonio.

Los motivos ahora están más que confirmados: él efectivamente le fue infiel con la ambientalista Camille Étienne, de 25 años, quien es muy amiga de la también activista Greta Thunberg.

Natalie y Benjamin estuvieron casados durante 11 años. Se conocieron en la filmación de la cinta Black swan, producción en la que Benjamin participó como coreógrafo y entrenador de Portman.

Benjamin Millepied y Natalie Portman. Foto: Clasos e Instagram

Taylor Swift y Joe Alwyn

No sólo los matrimonios llegan a su fin, también los noviazgos, como el caso de Taylor Swift y Joe Alwyn, quienes concluyeron su relación luego de seis años.

Así como muchos otros, la separación se ha dado en buenos términos, incluso, se ha confirmado que su relación ahora es de amigos, pues ambos se siguen llevando muy bien. Ambos comenzaron a salir por allá de 2016, aunque no se sabía sobre la relación. Conforme pasaron los meses y años se fue revelando el romance frente a las cámaras y los medios.

Aunque a Alwyn se le relaciona más como actor, también es compositor y escritor, y durante su noviazgo con Swift colaboró en la letra de algunas de sus canciones para los discos Evermore y Folklore.

Durante sus años de relación en más de una ocasión se rumoró que estaban comprometidos, y ahora la pareja mantiene una relación de amistad.

Taylor, por cierto, llegará este jueves con su The eras tour a nuestro país.

Taylor Swift y Joe Alwyn duraron 6 años juntos. Foto: Instagram @taylorswift / @joe.alwyn

Hola Gurú:

Hasta hace poco se usaban mucho los logos en la ropa de diseñador, ahora he escuchado del “silent luxury”. Entonces ¿se siguen usando los logos o no?

Pamela

Hola, Pamela:

No es que los logos en las prendas de diseñador ya no se usen, se usan, pero es una estética diferente, más llamativa, que atrae a los más jóvenes como cantantes y deportistas. Mientras, el lujo silencioso son prendas de diseñador que no ostentan la marca. Ambas corrientes son válidas, según el gusto de cada quien.

Besos de Gurú, XOXO