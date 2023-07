Celebridades orgullosamente sobrias

En Hollywood no todo es glamour. Si bien la cara amable de la fama es el dinero, las fiestas y los lujos, existe el otro lado de la moneda, de abusos y excesos, muchos de los cuales han terminado, incluso, con la vida de algunas celebridades. Ejemplos, hay muchos, desde Anna Nicole Smith pasando por Michael Jackson, Amy Winehouse o Whitney Houston, quienes murieron a causa de sus adicciones.

Afortunadamente, hay quienes han tocado fondo o se han hecho conscientes de su condición y han buscado ayuda para poder rehabilitarse. Varios famosos se volvieron presa del alcohol en algún periodo de su vida. Sin embargo, con asesoría y grupos de ayuda consiguieron alejarse de sus adicciones.

Tom Holland

El joven actor, quien dio vida a Spider-Man, confesó hace unos días sus intenciones de alejarse de la actuación, pues considera a Hollywood un mundo tóxico que lo orilló a refugiarse en el alcohol.

De acuerdo con sus declaraciones hechas al podcast On Purpose with Jay Shetty, Holland reconoció que había pasado las Navidades bebiendo en exceso, por lo que para enero se sometió al reto de pasar un mes sin probar alcohol. Conforme pasaban los días comenzó a sentir ansiedad y necesidad de beber, momento que lo asustó pues se reconoció como un alcohólico.

Así que decidió extender el periodo para comprobarse que no tenía una adicción a la bebida.

“Pasaron dos meses y aún tenía dificultades. Sentía que no podía socializar. Empecé a preocuparme de que tal vez tenía un problema con el alcohol”.

Finalmente, marcó su cumpleaños como el día para volver a beber, pero llegada la fecha comprobó que la ansiedad y necesidad de beber habían desaparecido, por lo que decidió no volver a ingerir alcohol.

“Me sentía más saludable, más en forma”, explicó sobre las ventajas que le trajo apartarse de la bebida.

Tom Holland

Blac Chyna

Quien también vive su mejor etapa alejada de la bebida es Blac Chyna, quien fuera pareja de Rob Kardashian. Hace unos días, la exmodelo y bailarina exótica compartió en redes sociales que acababa de cumplir 10 meses en completa sobriedad.

A diferencia de Tom Holland, con Blac Chyna el cambió llegó de la mano de la religión, que ha sido su motor transformador.

Además de alejarse de las drogas y el alcohol, se ha sometido a un régimen alimenticio y de ejercicio que han cambiado su apariencia.

En cuanto a sus tatuajes, también ha iniciado tratamientos para eliminar algunos de ellos y pasó por el quirófano para quitarse los implantes de senos y pompas que tenía desde los 19 años.

A nivel profesional, eliminó su cuenta de Only Fans, en donde facturaba millones de dólares, con la intención de darle un mejor ejemplo a sus hijos King, de 10 años, fruto de su relación con Tyga, y Dream, de seis, que tuvo cuando fue pareja de Rob Kardashian.

Blac Chyna

Miley Cyrus

Como una ruleta rusa se puede describir la vida de Miley Cyrus, quien ha tenido momentos de gloria, pero también ha tocado fondo en más de una ocasión debido a sus excesos de todo tipo, como el abuso del alcohol del cual se volvió adicta siendo adolescente.

En más de una ocasión intentó alejarse de la bebida, como antes de 2020, pero la pandemia y el encierro provocaron que recayera. Ahora, la historia es diferente. Desde su más reciente regreso a los escenarios, con el sencillo “Flowers” y su disco Endless summer vacation, Miley se encuentra mejor que nunca, estrenando música, imagen y una filosofía de vida madura.

Se ha refugiado en el ejercicio y una dieta saludable, que se nota ha hecho efectos en su físico; además, se está dando una nueva oportunidad en el amor, tras comenzar una relación con el productor y músico Maxx Morando, y ha conseguido esos objetivos gracias a sus dos años de sobriedad.

Miley Cyrus

Jessica Simpson

Quien había estado fuera de los reflectores por un rato fue Jessica Simpson, pero la semana pasada volvió a resonar su nombre cuando compartió una imagen en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños 43.

La cantante, diseñadora y empresaria es otro caso de éxito en cuanto a adicciones nos referimos, ya que este año, en noviembre próximo, estará por cumplir seis años sobria, adicción que llegó acompañada del consumo de drogas y medicamentos para bajar de peso.

De acuerdo con la intérprete, luego de haber sufrido varios episodios de abuso sexual fue que encontró refugio en el alcohol y las pastillas para evadir su realidad, según detalló en su libro biográfico Open book.

Ahora, ya rehabilitada, celebra año con año que su vida se encuentra en equilibrio, siempre rodeada por su familia y amigos, así como acompañada en todo momento de médicos y terapeutas que la acompañan en esta etapa de sobriedad.

Jessica Simpson

Anne Hathaway

¿Se acuerdan de que, a inicios de año, Anne Hathaway fue invitada a la Semana de la Moda de París y que tras los desfiles fue captada en una discoteca bailando “Lady Marmalade”? Pues por difícil que parezca, la actriz sabe pasarla bien sin necesidad de beber alcohol y esas imágenes dan testimonio de ello.

La oscarizada decidió despedirse de la bebida desde octubre de 2018. ¿La razón? Su primogénito.

“Voy a seguir sin beber mientras mi hijo viva en mi casa, porque no estoy del todo contenta con cómo lo estoy haciendo y además está llegando a una edad en la que me necesita todo el tiempo por las mañanas”, comentó en el programa The Ellen DeGeneres Show.

Anne Hathaway

