“Yo soy maderista” (yo también)

Ah sí, pero no, no, no, soy maderista.

López Obrador

(2 de octubre de 2023)

Abrevio y gloso párrafos de La sucesión presidencial en 1910, el libro que publicó Francisco I. Madero en 1908, pues supongo, como él, “que el Gral., habiendo sentido por tanto tiempo el aliento envenenado de la adulación, tendrá deseos de oír la severa voz de la verdad y no considerará como enemigos a los que tengan la virilidad necesaria para decírsela.”

“Dedico este escrito a quienes conquistaron la independencia de nuestra patria; que con su abnegación y su constancia nos legaron un código de leyes tan sabias que nos han de servir para trabajar con fraternidad, para obtener la realización del magnífico ideal democrático, de la igualdad ante la ley.

“Lo dedico también a la prensa independiente de la República que, con rara abnegación, ha sostenido una lucha desigual contra el poder omnímodo que ha centralizado en sus manos un solo hombre; a esa prensa que ha protestado contra todos los abusos del poder, que ha defendido nuestros derechos ultrajados, nuestra Constitución escarnecida y nuestras leyes burladas, para dignificar al mexicano, elevarlo de nivel, hacerle ascender de la categoría de súbdito a la de hombre libre. No los han arredrado las persecuciones, la prisión, los sarcasmos, los insultos y las privaciones de todas clases, pues han preferido vivir con la noble satisfacción de que servían a su patria oprimidos o alimentando siempre en su corazón el ideal de la libertad.

“El régimen del poder absoluto consiste en el dominio de un hombre, sin más ley que su voluntad. Para poder aparentar que respeta la Constitución, adopta todas las fórmulas republicanas; todos los funcionarios protestan solemnemente cumplir la ley; todos sus actos recorren todos los trámites legales con un lenguaje convencional, hipócrita, que falsea todo y en el cual nadie cree, aunque todos aparentan lo contrario, por el terror que infunde el poder absoluto y porque toda la nación se ha acostumbrado al disimulo.

“Pensé que al desaparecer de la escena política el Gral. vendría una reacción en favor de los principios democráticos. Fue una esperanza que perdí al saber que aún desapareciendo el Gral. no se verificaría ningún cambio pues Su Sucesor sería nombrado por él mismo, indudablemente de entre sus mejores amigos…

“Una cosa que influye para que el poder absoluto sea nefasto es que los soberanos autócratas, o dictadores que tienen el poder absoluto, son grandes egoístas que prefieren la satisfacción de su pasión de mando al bien de su Patria. A los déspotas los acompañan una turba de parásitos que viven de la adulación que les prodigan, y que forman un muro compacto que no deja llegar a los oídos de su soberano sino sus lisonjas.

“El mejor medio de consolidar el progreso de una nación es darle la libertad. Para sacrificar el poder en aras de la Patria se necesita una grandeza de alma muy poco común y que generalmente no se encuentra entre esos personajes en quienes la modestia es la más rara de las virtudes, pues para no dejar en libertad a su país fácilmente se persuaden de que ellos son los únicos que pueden gobernarlo con acierto; que su pueblo es muy ignorante e incapaz de conocer sus verdaderos intereses y, por último, no pueden apreciar la magnitud de sus faltas, pues la lisonja que los rodea acaba por falsear aún a su mismo criterio…

Y para terminar, claro: “LIBERTAD DE SUFRAGIO NO—REELECCIÓN”