Paseo por la mañanera del 19

Si todos los días salgo hasta en el Niuyortáms el washintonpós el financialtám El Universal El Reforma ustedes frijol congorgojo y pollos patos chivos borregos puercos cochinos cerdos dinero en efectivo materiales de construcción con los votos solo en los tiempos de elección motiva a ver a la gente luego porque ella se apoderaban de los votos traficando con la pobreza de la gente con la manipulación de pues toda la familia si gana López Obrador no vas a poder tener más que dos hijos si gana López obrador este solo vas a tener una casa porque si tienes dos se te va a quitar muy poco lo de ayer para desaparecer la propiedad privada aquí en el comunismo la genta cansada del abandono de los tecnócratas? manipulación porque hay gente sin escrúpulos morales de ninguna índole son muy deshonestos de la elección había sido limpia y fueron operadores de fraude electoral y luego se hicieron de la vista gorda para comprar millones de votos el pueblo no traiciona por eso la doctrina de la derecha la única proteína del conservadurismo es la hipocresía recuerdo que en Puebla y en todo el país en esta temporada empezaban a entregar despensas en los medios de información en la guerra sucia contra López Obrador es un peligro para México se te va a quitar lo de ayer porque hay gente que son muy deshonestos y corruptos entonces la gente ahora ya viene el comunismo una manipulación protegida pero la gente ya tiene una manera de pensar distinta ya hay un cambio de mentalidad que eso es lo más difícil de lograr pero cuando se logra ese cambio de mentalidad cambia todo hay muchos ejemplos los conservadores ponía yo en este caso pero por ejemplo los conservadores este piensan de que el pueblo es malagradecido para qué eh te preocupas por el pueblo? no no, el pueblo es muy bueno, el pueblo de nosotros ¡NOOOOOO! Veamos algún caso, el nuestro por ejemplo ¿quién me ha sacado a mí adelante? me ha sacado adelante el pueblo, los ricos no, no me refiero a los dueños de los medios que han sacado adelante el asesinato del presidente Madero porque venía de la clase pudiente nomás que como era bueno y estudió tomó la causa de la libertad ¡¡NOOO!! a mí me ha sacado adelante siempre el pueblo, en Tabasco fueron los indígenas chontales, el pueblo no traiciona, quién me sacó adelante cuando me destituyeron como jefe de gobierno? la gente del pueblo por mí cuando estaba la ola azul? yo voy a poner un ejemplo nada más, el nuestro, los indígenas chontales los pobres la gente del pueblo quien votó por mi? muy leal el pueblo no traiciona si que pueblo no agradece iba a haber un cambio y mucha gente se creyó ese cuento, dile al candidato a jefe de gobierno en la ciudad y estaba creciendo la ola y metiéndose hasta en las colonias más pobres imagínense creyéndole al reverendo conservador corrupto, toda la gente cansada no de la humillación la y el abandono, de los tecnócratas, bueno ¿quién vota por mí y gano por solo tres puntos? Pues ¡¡los de Iztapalapa!! de hecho un intermedia pero bueno ya no lo puedo este no me corresponde pero siempre es el pueblo Como cuando Trump se le fue encima a Hillary potencia corporal igual que se me vino encima a mí Anaya Los conservadores sean la facción que sea no van a avanzar, no son pocos, son millones porque no son los que fueron ayer al zócalo, esos son los dirigentes, los conservadores en México que pueden llegar a ser 15 o 18 millones de personas, son muy corruptos muy ladrones, de repente se volvieron ladinos la respiración lista la espalda por completo el pueblo raso, y no quieren saber nada el pueblo porque se sienten ya superiores, ese es su problema, para ellos en la política es asunto de los políticos no, el pueblo es sabio y la política es asunto de todos cuando han sido los pueblos a qué señora respetar, al pueblo le va a ir mejor pero se niegan a eso, es una él entonces se divorcian del pueblo y se sienten superiores por eso también ofenden al pueblo piensan que el pueblo es malagradecido? NOOOO! ignorante que dice el pueblo es tonto, no, cuando el tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ese es su principal problema por eso no les veo futuro

Se sienten superiores son clasista son racista por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho y me dicen narco y dictador La verdad me da mucho orgullo ser de Tepetitán porque a mí provinciano estoy aquí por el pueblo por qué estoy aquí? por el pueblo a quién debo servir? al pueblo, por qué no nos han derrocado? por el ¡pueblo pueblo pueblo pueblo! el ejército mexicano surge a partir del golpe militar en contra de Madero su gobernador Venustiano Carranza convoca la creación del ejército por eso este ejército es distinto a los ejércitos de otros países este es un ejército surgido de un movimiento revolucionario los soldados son pueblo uniformado no es un ejército de Élite

Y ya vámonos a desayunar adiós adiós no vaya a ser que me cepillen muy feo