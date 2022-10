La UNAM, otra vez de nuevo...

Había hasta la semana pasada una treintena de escuelas y facultades de la UNAM en lo que suele llamarse un “paro estudiantil”. Lo coordina una “Asamblea Interuniversitaria”. ¿Qué será eso?

Busqué información en la Internet y llegué a este sitio: https://www.laizquierdadiario.mx/Asamblea-Interuniversitaria-UNAM-Pronun... Es interesante desde que ese sitio, “La Izquierda Diario” se anuncia como órgano del “Movimiento de los Trabajadores Socialistas”, cuyas siglas, MTS, lo mismo que las del JAS (Juventud Anticapitalista Socialista) y “Pan y Rosas”, que es su sector feminista, se escuchan en los videos grabados por estudiantes de la UNAM que protestan ante las puertas cerradas de sus escuelas y facultades.

Vayamos por partes. El documento titulado “Pronunciamiento”, sobre el retorno a clases presenciales, publicado en febrero de 2022, ya contiene las denuncias que, ahora, en octubre, han sido recicladas contra la UNAM y que son las que difunden la prensa y las redes.

El MTS acusa a la UNAM de que no hay infraestructura, ni espacios “con ventilación adecuada” ni “filtros sanitarios” ni nada. Las vacunas a los maestros “pierden su efectividad a los seis meses” y se les expone a sumarse a “la lista de docentes que han fallecido a causa del virus”. Se viola la Ley Federal del Trabajo pues el Zoom es ilegal y sobrecarga de trabajo. La UNAM no ha hecho nada por reincorporar a los 72 mil estudiantes que abandonaron sus estudios por la pandemia, reafirmando así su “carácter elitista y excluyente”. Los estudiantes no tienen dormitorio ni transporte ni comedores ni becas. “La pandemia afectó nuestra salud mental” y aumentó “la violencia de género”. No hay “apoyo psicológico oportuno” ni “asesoría jurídica” ni condiciones “que permitan el libre ejercicio de nuestra personalidad, de nuestras opiniones, de nuestro derecho a organizarnos y manifestarnos”.

Y como todo esto tiene “el sello característico de la antidemocracia, donde las cúpulas universitarias deciden de manera irresponsable al margen de la gran mayoría”, se retoma la tradicional lucha por la “democratización” y el derecho a manifestarse se impone a la fuerza.

Es interesante la presencia del MTS en esa “Asamblea Interuniversitaria”, una que tiene activa desde 2018, pero que sólo ahora se ha alzado con la autoasumida representación de todos los universitarios, como lo suelen hacer los activistas estudiantiles. (Dicen haber militado en la huelga de 2000 y en el movimiento 132.) Si en su sitio web laizquierdadiario.mx se busca la sección “AsambleaInterUNAM” se puede leer todo sobre cómo “¡Fortalecer y masificar la lucha por la democratización de la UNAM y en defensa de la Educación Pública y Gratuita!”

El MTS es una derivación de la “Liga de Trabajadores por el Socialismo”, que viene de la “Fracción Trostkista Revolucionaria”, cuyas secciones estudiantiles se llaman “Contracorriente” y luchan “por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo”. En 2014, el MTS reunió 6 mil firmas y mereció del INE el rango de Agrupación Política Nacional. Forma parte de la “Red Internacional” que dirige la “Fracción Bolchevique Internacionalista”, cuyo objetivo es llevar al mundo hacia la Cuarta Internacional Trostkista. Esa red tiene organizaciones y partidos en Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay, España, Alemania y Francia.

Su cuenta de Twitter es @MTSdeMexico. Tiene mil novecientos sesenta y seis seguidores. Y treinta escuelas y facultades en paro...