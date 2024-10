La Sombra del C(l)audillo

—¡¡TAN, TAN!!

—¿Quién eeeeeeeeees?

—¿CÓMO DE QUE “QUIÉN ES”? ¡SOMOS LA GENTE!

—¿Toda?

—¡CLARO DE QUE NO TODA: SÓLO EL PUEBLO!

—¿Y qué desean?

–¡TENEMOS DE QUE HABLAR CONTIGO!

—¿Y de qué quieren hablar?

—¡DE QUE COMO NUESTRO CONSTITUYENTE MANDATÓ DE QUE NOSOTROS MANDAMOS, QUEREMOS SABER SI YA TE SOMETISTES A NUESTRA SOBERANÍA!

—Bueno, habría que discu…

—¡NO HAY NADA QUE DISCUTIR! ¡AL PUEBLO NO SE LE DISCUTE SINO QUE SE LE OBEDECE!

—Pero, entonces, ¿qué quieren que haga?

—¡QUE RECONOZCAS QUE NOSOTROS GANAMOS Y TÚ PERDISTES Y DE QUE POR TANTO YA APRENDAS A OBEDECER Y A CALLARTE LOCICO!

—Bueno, sí ganaron, pero de ahí a callar locico…

—¡OBSERVAMOS QUE ERES DE LA TERCERA EDAD! ¿SÍ O NO?

—¿Eso qué tiene que ver?

—¡CÓMO DE QUE QUÉ TIENE QUE VER? ¿ERES ADULTO MAYOR?

—Bueno, sí, es obvio que tengo más de 60 años…

–¡ES OBVIO, SÍ, VIEJO TÓXICO!

–Bueno, perdón…

—¡SEGURO COBRAS APOYO ADULTO MAYOR! ¿A VER, SÍ O NO?

—Pues no, no cobro eso…

—¡AH, O SEA DE QUE DESPRECIAS LOS APOYOS QUE NUESTRA SOBERANÍA LE ENTREGA A NUESTROS ADULTOS MAYORES DE 65 EN ADELANTE!

—No, yo no dije…

—¡PINCHE VIEJO HIPÓCRITA!

—Bueno, es que estoy en libertad de…

–¡AH, YA SALIÓ LA FAMOSA LIBERTAD!

—Pues sí, y como ciudadano que soy, la constitu…

—¿CIUDADANO? ¿CONSTITUCIÓN? ¡¡NOSOTROS SOMOS LA SUPREMACÍA POPULAR Y POR TANTO CONSTITUCIONAL Y EN MÉXICO SE HACE LO QUE EL PUEBLO ORDENA Y NADIE SE BURLA DEL PUEBLO!!

—Pero eso ya va contra los derechos de los ciudada…

—¡¡SÍ PERO EL PUEBLO SOMOS MÁS QUE LOS CIUDADANOS, COMO SI NO SUPIERAS!!

—O sea que ¿ya no es lo mismo el pueblo que los ciudadanos?

—¡CLARO QUE NO ES LO MISMO! ¡EL PUEBLO SIEMPRE ES EL PUEBLO Y LA GENTE A VECES ES PUEBLO Y A VECES ES GENTE, PERO USTEDES LOS CIUDADANOS SÓLO SON CIUDADANOS SI EL PUEBLO ASÍ LO ORDENA!

—Ya no entiendo…

–¡CLARO DE QUE NO! ¡PORQUE NO ERES PUEBLO Y NO TE HAS REGISTRADO EN NUESTRO PARTIDO-MOVIMIENTO QUE ES EL MORENA, DONDE EXPLICAMOS TODO!

—Lo que no entiendo es quién dice que unos son gente y otros son ciud…

—¡LO DIJO LA SUPREMACÍA DEL PUEBLO Y YA!

—Y entonces los ciudada…

—¡¡Y DALE!! ¡¡USTEDES LOS CIUDADANOS SÓLO SIRVEN AL APARATO DEL ESTADO AUTORITARIO Y A SU PODER JUDICIAL CORRUPTO, ¡¡ENEMIGO DEL PUEBLO Y SUS INTERESES MEZQUINOS!!

—Pero el ministro Láynez dice…

–¿¿QUÉ MÁS PRUEBA QUIERES?? ¡¡ESE MINISTRO NO ES MINISTRO DEL PUEBLO, SÓLO ES CIUDADANO!!

—Bueno. Pero ya no grite.

—¡ASÍ HABLA EL PUEBLO, PARA DE QUE SE OIGA FUERTE Y SE OIGA LEJOS!

—Bueno, ¿puedo preguntarle algo?

—¡SE SOMETE A VOTACIÓN! ¡DE QUE ALCEN LA MANO LOS QUE VOTAN QUE PREGUNTE ALGO ESTE VIEJO GUANGO! ¡EL PUEBLO DIJO QUE NO! ¡NO ES LO MISMO EL PRESIDIUM QUE EL PRESIDIO!

—Yo no sé hasta dónde piensan llegar con esto…

–¡¡HASTA DONDE LA GENTE DIGA!!

—¿Y hasta dónde dice?

—¡HASTA DONDE LO DISPONGA SU CAUDILLO!

—¿Y hasta dónde dispone su caudillo?

—¡¡HASTA DONDE EL PUEBLO ORDENE!!

—–Y qué ordena…

–¡QUE O SE CALLA O LO ENCAPSULAMOS!

