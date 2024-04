Vi la mañanera del viernes pasado. Fue genial. Inició con el Líder Supremo declarando que el 70% de los mexicanos no entiende qué es la Inteligencia Artificial. Es decir, que según nuestro Líder (que sí entiende), el 70% del pueblo no entiende.

Es la primera vez que el Líder Absoluto reconoce que su pueblo tiene una limitación. El pueblo que es sabio, preparado e inteligente, de pronto no lo es. En la Suprema Opinión, el 70% del pueblo carece de la energía epistémica necesaria para saber qué es la Inteligencia Artificial. Es decir que desde el punto de vista del Líder, el pueblo no es inteligente (lo que me parece una opinión clasista y racista).

Antes de que el pueblo se diera por ofendido, el Líder Supremo agregó (textual): “Estamos revisando este asunto, y como un 70% de los mexicanos al día de hoy NO ALCANZA A COMPRENDER que se trata de algo artificial, apócrifo, falso. Y como hacia el futuro esto va a seguir creciendo y evolucionando y perfeccionándose, entonces tenemos que informar bastante para evitar fraudes, para que no se engañe a la gente y que todos estemos muy informados, atentos; que nos volvamos —como ya lo somos en otras materias— expertos en manejo político, que me da mucho orgullo, ya no hay prácticamente analfabetismo político, se ha avanzado mucho en eso, también que nos volvamos expertos en todo esto que está surgiendo con la innovación tecnológica, y sobre todo que actuemos de manera precavida”.

Acto seguido, para demostrar cómo el pueblo se volverá experto en Inteligencia Artificial, el Líder Supremo citó a un señor llamado Chico Che, que, al parecer, ya lo ha conseguido. Y luego el Supremo Líder convocó al 100% de los mexicanos a “aprender a leer el periódico, aprender a escuchar la radio”, cosa que al parecer no han logrado.

Para ilustrar el asunto, el Supremo Cerebro ordenó mostrar un video de Inteligencia Artificial en el que aparecen su cara y su voz “llamando a que compren acciones de PEMEX”. Se trata de una Inteligencia Artificial muy astuta: le pide a usted que le mande 50 mil pesos, usted los envía y listo: a la semana siguiente le depositan sus ganancias en una cuenta de ahorros.

Cuando acaba de mirar en su cinito su versión AI, pregunta el Líder: “¿A poco no está igual?” y ordena al Supremo Cácaro Jesús: “A ver, regrésalo”. Y entonces ocurre algo genial: el Cácaro le responde al Líder: “¡Pero eso es falso!”. Gracias, Máximo Cácaro, por avisarnos que una pantalla que nos pide que le enviemos 50 mil pesos es falsa. ¡Qué bueno que el Cácaro Patrio no es parte del 70% del pueblo mexicano que ignora qué es la Inteligencia Artificial!

Un reportero pregunta: “¿La Policía Cibernética no está haciendo algo al respecto?” A lo que el Supremo responde “Pues puede ser que sí”. Y el reportero pregunta si en ese fraude no andará un neoliberal. Y el Supremo dice que no se puede culpar a nadie, pero que hay que “estar informándole a la gente para que no caiga”. ¿Por qué? Pues porque el 70% del pueblo de México es capaz de enviarle 50 mil pesos a una pantalla y, peor aún, de creer que PEMEX vale algo...

Y después, la Suprema Eminencia contó que él respeta mucho a las religiones, incluyendo a la Santa Muerte, y que una vez en el Vaticano un cardenal mexicano le dijo a un cardenal gringo que había que impedir que él fuera presidente porque era un peligro para México, y que eso está en un documento por el que metieron preso a Assange.

Y para terminar, el Supremo dice que “el pueblo de México es muy inteligente, es un pueblo sabio, no es manipulable”. Y además es de los pueblos más felices del mundo...