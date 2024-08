Control sanitario y prevención del cannabis en Estados Unidos: un modelo para México

En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado una transformación significativa en sus políticas de salud y prevención relacionadas con el cannabis. Este cambio ha generado un debate global sobre la legalización y regulación de esta planta, y México no es la excepción. Con un historial de prohibición y criminalización, nuestro país tiene la oportunidad de aprender de las experiencias estadounidenses para diseñar políticas más efectivas y orientadas hacia la salud pública, siempre he mencionado que no puede existir legalización, si no se crean políticas de control sanitario y prevención bien establecidas.

En Estados Unidos, la política sobre el cannabis ha variado considerablemente entre estados. Desde la legalización del cannabis medicinal en California en 1996 hasta la legalización del uso recreativo en Colorado y Washington en 2012, muchos estados han adoptado diferentes enfoques para regular la producción, venta y consumo de cannabis. Estos enfoques han incluido la imposición de impuestos, la regulación de la calidad del producto, y la implementación de programas de educación para la prevención de adicciones.

Uno de los mayores logros de las políticas estadounidenses ha sido la capacidad de reducir la criminalización del consumo de cannabis. Esto ha permitido una disminución significativa en las detenciones y encarcelamientos por delitos relacionados con esta planta, lo que ha tenido un impacto positivo en las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas. Además, la recaudación de impuestos ha proporcionado fondos importantes que se han utilizado para financiar programas de salud pública y educación, cabe destacar que también han destinado una gran parte del presupuesto de gobierno para este fin.

Sin embargo, no todo es positivo en el modelo estadounidense. A pesar de los avances, la falta de una política federal unificada ha creado un mosaico de regulaciones que varía de un estado a otro, generando inconsistencias en la calidad de los productos y en las protecciones para los consumidores. Además, ha habido críticas sobre la comercialización agresiva del cannabis, que podría estar normalizando su uso entre los jóvenes.

México tiene la oportunidad de diseñar un marco regulatorio que aprenda de los aciertos y errores del modelo estadounidense. La regulación del cannabis en México debe priorizar la salud pública por encima de los intereses comerciales. Esto significa implementar estrictos controles de calidad y seguridad en los productos, así como prohibir la venta a menores de edad y limitar la publicidad del cannabis, parte de esto ya se menciona en el reglamento de cannabis medicinal, pero de igual forma se debe incluir en el cannabis recreativo.

Es importante desarrollar campañas educativas que informen a la población sobre los riesgos y beneficios del consumo de cannabis. Esto incluye programas en escuelas y comunidades que enfoquen en la prevención del uso indebido, especialmente entre los jóvenes.

Al igual que en Estados Unidos, México debe centrar sus políticas en la despenalización del consumo de cannabis y la reparación del daño causado por años de criminalización. Esto podría incluir la liberación de personas encarceladas por delitos menores relacionados con el cannabis y la reinversión en las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas.

México debe evitar la fragmentación que se ha visto en Estados Unidos al implementar una política federal coherente y uniforme. Esto asegurará que los estándares de calidad y las protecciones para los consumidores sean consistentes en todo el país.

La regulación del cannabis debe incluir la imposición de impuestos, cuyos ingresos se podrían utilizar para financiar programas de salud, educación y prevención de adicciones.

Un aspecto clave que no se puede pasar por alto en la regulación del cannabis en México es la implementación de políticas públicas de control sanitario.

Es fundamental establecer estándares estrictos para la producción de cannabis, asegurando que se cultive en condiciones controladas, libres de pesticidas y otros contaminantes. Esto no solo protege la salud de los consumidores, sino que también garantiza la calidad del producto en el mercado.

La venta de cannabis debe ser rigurosamente regulada, con licencias otorgadas solo a aquellos que cumplan con las normativas de control sanitario. Esto incluye la verificación de la pureza y potencia del cannabis, y la prohibición de la venta de productos adulterados o de baja calidad.

El etiquetado y empaque de los productos de cannabis deben ser claros y precisos, incluyendo información sobre la concentración de THC, posibles efectos secundarios, y recomendaciones de uso. Además, el empaque debe ser a prueba de niños y no debe contener elementos que puedan atraer a los menores.

Es crucial establecer mecanismos de monitoreo y supervisión continua para asegurar que las regulaciones se cumplan. Esto podría incluir inspecciones regulares a las instalaciones de producción y venta, así como pruebas aleatorias de productos en el mercado.

Además de los programas educativos mencionados, es vital informar a la población sobre los riesgos sanitarios específicos asociados con el consumo de cannabis, como posibles efectos en la salud mental y física, interacciones con otros medicamentos y riesgos durante el embarazo.

La experiencia de Estados Unidos en la regulación del cannabis ofrece lecciones valiosas para México. Aunque nuestro país ya cuenta con organismos gubernamentales como la Cofepris, responsable del control sanitario, y la Conadic, encargada de la prevención y control de adicciones, es necesario que ambos refuercen sus mecanismos de acción para enfrentar los desafíos que conllevaría una regulación del cannabis en México. Si bien hay aspectos positivos que podemos emular, también es esencial adaptar estas políticas a nuestro contexto social, cultural y económico. Con un enfoque en la salud pública, la justicia social, y la prevención, y la implementación de políticas públicas de control sanitario robustas, México tiene la oportunidad de desarrollar un modelo de regulación específico para el cannabis que no solo beneficie a la economía, sino que también proteja y promueva el bienestar de su población.

