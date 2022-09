La narrativa perversa del presidente y el futuro de México decidido por un 62%

En mayo del 2022 en una encuesta de Reforma, el 62% le daba aprobación al presidente. En agosto otra encuesta por otra casa encuestadora publicó en El Universal de nuevo un 62% de aceptación al presidente. A su vez, Forbes comentó una nota del Washington Post donde AMLO aparece como el presidente más fuerte de México en décadas.

Esta situación es profundamente preocupante dada la realidad que estamos viviendo en el país. Por qué tanta gente le sigue, cuánto tiempo conservará esta aceptación. Vale la pena hacer un análisis más a fondo de lo que implica y puede implicar en el mediano y largo plazo.

De hecho, ese 62% se ignora quiénes o a qué se debe. Las encuestadoras no han contado quienes están en ese 62% y por qué pudieran votar por Morena inspirados por López Obrador en los siguientes comicios de 2023 y 2024 lo que implica la evidente continuidad del proyecto obradorista.

La construcción de la narrativa perversa

Se ha insistido mucho en destacar la capacidad comunicativa del presidente, sin embargo, hay en ella un manejo perverso de comunicación política, que sigue captando la aceptación que tiene hasta ahora.

Cierto que en la superficie hay una narrativa cotidiana, pero en el fondo existe un conjunto de intrincados recovecos de una comunicación que logra preservar a sus adeptos.

En la punta visible del iceberg, ese 62% decidirá el futuro del país y tal vez ni lo sepa, ni lo imagine. Pero sin duda, el presidente ha trabajado para ello desde su primer día.

Hay varios elementos que maneja en su narrativa.

Uno de ellos es la percepción juega un papel muy importante combinado con sexo, educación y edad.

Percepción es la representación de una realidad determinada en imágenes creadas por la información sensorial que se han integrado a partir de las impresiones del exterior.

Las percepciones redundan sobre conceptos preconcebidos:

Este presidente es diferente a todos los demás, está cerca del pueblo, piensa en los pobres y nos dice que el pueblo es bueno y sabio

Tiene una gran credibilidad (esa mezcla de confianza con las creencias) para todo lo que dice, es que se acerca al pueblo y habla como el pueblo

Les da apoyos a los pobres y a las personas mayores, también a los jóvenes, aunque ni estudian, ni trabajan; así no se volverán sicarios

Quiere acabar con la corrupción y la impunidad que dejó la mafia del poder, de esos gobiernos neoliberales que solo hicieron mal

Que es más importante la gente leal frente a la gente preparada

Actúa con la bondad y el perdón, dar abrazos, no balazos porque a los criminales su gobierno los cuida, "son seres humanos".

En la parte no visible, la narrativa perversa no se detiene y manipula aprovechando la percepción y la credibilidad.

Lo que importa entonces es tener controlada la narrativa. En la medida que se aderece con las emociones y ponga mayor convicción y pasión en el discurso será más atractiva.

La simulación se maneja a través de las palabras seleccionadas entre las usadas por los adeptos, es clave dar la sensación de que son comprendidos: dar la impresión de que él, es como ellos, y al usar expresiones fuertes, insultantes incluso, justo como las de ellos, son incluidos en el diálogo imaginario que el interlocutor tiene supuestamente en su mañanera cotidiana, llena de fantasías que enfatizan en que todo está bien, pero mediáticamente hablando.

La constancia en las mañaneras tiene como fin repetir una y otra vez los mismos parámetros. Una mentira a fuerza de repetirse termina por creerse.

Más fuerza aún se obtiene con la declaración sorpresiva, inaudita, desbordante, que acapara y marca la agenda noticiosa diaria de los medios. Los discursos matutinos, las historias recogidas por medios y redes, así como los spots, son dirigidos a maravillar a toda esa cantidad de impensados, son implícitos culturales que siguen un solo paradigma y como son cimientos de neustra cosmovisión son difíciles de ver, de aceptar menos si están envueltos en emociones y pasiones diversas.

Aún más, la narrativa revictimiza a las víctimas con toda la intención. Se da un proceso de revictimización que puede ser intencional para tener el control de los grupos, así, les introyecta la idea de que son siempre víctimas y lo más complejo es que se asumen como tales, incluso como parte de su propia identidad.

Son pobres, son víctimas, viven un desastre y de nuevo son víctimas, hay una pérdida humana o patrimonial seguro así lo quiso dios. Pero este gobierno nos apoyará, nos ayudará, nos lo ha dicho todo el tiempo.

Una vez que se construye una opinión, ya no será fácil cambiarla

Están sujetos a sus tradiciones, creencias y costumbres. Tan arraigadas que les es difícil que cambien o puedan ver otras opciones o situaciones.

No creen en los bots o en los trolls. No ven noticiarios. Están atentos al futbol. Se informan de voz a voz.

Usan celular y creen fielmente lo que dicen las redes siempre y cuando se sientan cómodos, pero si atacan lo que piensan pueden tener reacciones violentas convertidas en respuestas con epítetos malsonantes o con acciones agresivas contra las personas.



Polarización y división como estrategias

Con este perfil de adeptos es fácil llevarlos hacia la polarización y la división típicas del manejo populista actual.

Aquí es donde vienen los tejidos finos de la perversión hacia la construcción cultural. Se presenta la polarización, a decir de Krauze, que envenena la vida pública, con una autocracia que asfixia e impide la libertad, hay una descalificación a través del insulto, un acoso de género con las mujeres y un desprecio por los niños con cáncer.

El discurso se basa en la difusión de la verdad presidencial, hasta convencerlos de que es también su verdad y con esta facilidad se llega a conclusiones equivocadas. Es la verdad que se acepta dogmáticamente y se acepta con facilidad ya que se construye con los deseos, las ilusiones, los sueños y la urgente y necesaria esperanza de la gente.

Esa verdad se aprovecha para destacar diversas situaciones como la económica. En su insistencia discursiva se comienza a provocar la generación de un resentimiento contra los que sí tienen algo más. La idea de: eres igual pero te han negado posibilidades y medios, la insistencia en que el pueblo sí sabe, es bueno, es sabio, por lo tanto merece el empoderamiento total y esto es aprovechado hábilmente por el discurso para polarizar y dividir: los fifis y los chairos no somos iguales, aquellos son los que tienen grados universitarios (por lo que se manifiesta un gran desprecio contra las universidades e instituciones educativas). Se provoca desconfianza de la ciencia (los científicos son corruptos, lo que importa es la lealtad), hay una negación de la jerarquía y una construcción cultural basada en una visión blanco y negro, una sola dirección ya que conviene la ignorancia ya que no permite ver otras opciones.

El regreso al énfasis de pensamientos mágico, mítico y religioso. La construcción cultural se ha forjado con un pensamiento mágico, el poder de la magia transfirió a un individuo (AMLO) características para ser figura mitológica, un pueblo necesita de mitos, pensamiento mítico reforzado por la explicación de los males a partir de la religión, hay un pensamiento religioso también. De estos tres decían los psicólogos, el mexicano culturalmente ha construido tres símbolos intocables: la madre, la virgen de Guadalupe y el presidente de la república.

La ausencia de conocimientos científicos para poder explicarse la realidad se queda a partir de lo que se conoce y de ahí un juego mayor de las emociones y de las pasiones

El discurso se somete a la fe, a las creencias Creo en ti, por ello te sigo y a veces la mayor retribución puede ser solo un saludo, una selfie, un me dio la mano Todo porque le tienen fé, es el líder. Dice Raymundo Rivapalacio que la fe es aquello en lo que cree una persona o una comunidad, a partir de la certidumbre y el concepto positivo que se tiene de una persona. Liderazgo, por otra parte, es la capacidad de un individuo para persuadir e influir en una persona o en un grupo social para motivarlo y seguirlo.

Las fake news como mayor confusión

En épocas de posverdad es fácil provocar confusión. Las llamadas fakenews en realidad “caen como anillo al dedo”. Fake news en realidad se definen como información no verificable. No son mentiras, son datos envueltos en todo tipo de estrategias, de violencia, de manejos psicológicos persuasivos, de exaltación de las emociones, de discursos con claro énfasis manipulador. Ahí es donde se explica que cada quien tiene sus datos, por ello no son verificables. La verdad desaparece violentada, violada, asesinada, indefensa entre múltiples fuegos de batallas discursivas.

Se puede afirmar cualquier cosa que el mito desee con la convicción de que dice la verdad y como ello no se puede verificar, ya que tiene otros datos, su “verdad” se refuerza con las redes que se vuelven un ruido intenso de fake news donde bots y humanos interactúan con diferentes ideas, puntos de vista y epítetos malsonantes en favor del mito).

En entrevista con Expansión el consultor político de la Universidad de George Washington, Rodolfo Mancada aseguró que el gobierno actual utiliza bots que promueven las fake news cuestión que lleva a falsas interacciones.

“Él tiene un equipo detrás de granjas de bots que dicen y celebran lo que hace y ponen en la conversación cosas que no son 100% ciertas; ese fanatismo va mucho con los seguidores y esto es lo que genera las falsas interacciones. (…) el riesgo es que este fenómeno expone solo los extremos de la conversación y termina siendo un daño pues las redes sociales sí pueden ser usadas para manipular” comentó.

Esto se vuelve además de perverso, muy peligroso, el empoderamiento obtenido es riesgoso basado en la pasión y en las emociones se vuelve irracional y las muchedumbres pueden ser asesinas, mártires y hasta suicidas. Cuando son individuos el riesgo es que se vuelvan lobos solitarios, con oficio de asesinos y terroristas provocando miedos intencionales desde amenazas hasta eventos como balaceras, quemas de locales, secuestros, llamadas aterradoras, asesinatos brutales.

Cuando ello ha sido provocado por los llamados a la violencia, por la confrontación, por el encono. Sentimientos encontrados de odio y coraje.

Más allá de lo visible esto explica mucho de quienes aceptan a AMLO todavía, pero qué pasa cuando los hechos contradicen al discurso. Un porcentaje también que se da cuenta de ello se vuelve oposición, crítico, y su perfil es cercano a ser letrado, científico, emprendedor, o desplazado de su empleo, de su espacio, o que haya sufrido alguna pérdida de familiares o de patrimonio, precisamente estos grupos no son contados por las encuestas, cómo se da el voto porqué votan o no.

¿Cuántos individuos seguirán apoyando la aprobación del 62%?

Según encuesta de Reforma en mayo 2022, el presidente sigue conservando el 62% de aceptación.

El 65% votaría por la continuidad del gobierno de AMLO, el 47% votaría por Morena

Le proponemos a las encuestadoras que indaguen sobre las siguientes situaciones y los posibles porcentajes de rechazo, de voto o de aceptación para tener mayor certeza del futuro próximo. He aquí el listado, no hay orden jerárquico, los hechos son simultáneos como se suceden muchos de ellos:

Quienes hacen movilizaciones por justicia contra los feminicidas

Quienes quedan atrapados por los bloqueos carreteros y el cierre de calles y avenidas independientemente de los motivos que esos grupos tengan.

Los que hacen tomas, bloqueos y plantones todos los días pidiendo justicia para sus muertos

Quienes transitan por carretera y el libre tránsito se ve ignorado, interrumpido a veces hasta por 12 horas. ¿Y si tenían prisa, y si estaban enfermos, y si personas mayores les urgía pasar al baño?

Los que son atacados, asediados, acosados por las tomas de las casetas de las autopistas que han sido frecuentes y se volvieron el modus vivendi de muchos grupos.

Quienes han tenido que sufrir por sus familiares acosados por la trata, tráfico de drogas, el tráfico de órganos y armas.

Quienes han sido afectados por la bifurcación de actividades del crimen organizado que les ha arruinado la vida, el patrimonio y el sentido y significado que les daba su forma de vida y trabajo.

Quienes han sufrido porque el crimen organizado les arrebató el mercado de aguacate, limones, pollerías, los secuestros, las extorsiones, el cibercrimen, el huachicoleo de gasolina, de gas natural e incluso hasta de agua.

Quienes han sabido de familiares y conocidos que han sido descuartizados, quemados, torturados, desollados.

Quienes viven aterrorizados en sus comunidades, o expulsados de sus territorios.

La exigencia en el cobro de derechos de piso multiplicada por las bandas al servicio de carteles es cotidiana e insoportable, en caso de no pagar agreden el local o a las personas

Los desplazados son que han tenido que irse de sus lugares de origen porque les han arrebatado todo, la familia, su patrimonio, su espacio vital

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2020 y 2021, se cuadruplicó el número de personas desplazadas por motivos de violencia en México, al pasar de 9,740 a 44,869.27 feb 2022. Son víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno, que avanza a pasos agigantados en extensas franjas del territorio dejando pueblos fantasmas donde la desolación y los malandros es lo único que queda.

Los que buscan a más de 100 mil desaparecidos

Los que ignoran si en los 52 mil restos encontrados están sus familiares

Los familiares de las víctimas de los coyotes

Los papás de los niños con cáncer sin medicamentos-

Los que tenían familiares con comorbilidades que fallecieron por falta de medicamentos

Los que se apoyaban en el seguro Popular y desapareció dejándolos indefensos de atención y de medicinas.

Los que perdieron todo su patrimonio en las inundaciones

Los que perdieron su patrimonio por deslaves

Los que no han podido tener un lugar donde vivir por daños de terremotos

Los familiares de todos los crímenes no aclarados donde cada vez hay más niños fallecidos

Los que siguen esperando los apoyos sociales que son derechos universales disfrazados de dinero de este gobierno y que nos los han recibido porque se están robando sus tarjetas en medio de una corrupción que no se ha cuantificado.

Los policías y guardia nacional que tienen que huir, en vez de enfrentar frente al crimen organizado por una estrategia de seguridad humillante.

Los científicos cuestionados

Los periodistas que critican al régimen

Los médicos y trabajadores de la salud

Los amenazados y agredidos como el INE y otros organismos autónomos, el CIDE, la UNAM, otras instituciones públicas educativas.

Los que tienen familiares muertos por COVID sin atención médica a tiempo

Los que están esperando sentencia desde hace varios años

Los desplazados con solastalgia, describe la situación física y emocional que viven las personas amenazadas de manera permanente por los fenómenos socio organizativos perturbadores provocados por el ser humano, además de los desastres naturales generados por las alteraciones a la naturaleza.

Los habitantes de Cerocahui, Chihuahua que siguen lamentando la muerte de los sacerdotes jesuitas sin que se haya capturado al asesino.

Los que tenían a sus hijos en escuelas de tiempo completo

Quienes han sufrido y sufren la violencia en las calles, los asaltos en transporte público, los robos de todo tipo. Los que han sido asaltados, secuestrados, golpeados, vejados, extorsionados, violados cotidianamente en el transporte público, en las calles, en sus casas

Los que han tenido que cerrar sus negocios porque no pueden pagar el derecho de piso a los criminales Los pequeños negocios y puestos de mercados que les han quemado su patrimonio por no pagar al crimen organizado

Los que esperan turno desde hace muchos días para la atención urgente o para una cirugía en el IMSS o ISSSTE

Los familiares de los mineros sepultados

Los jubilados de Mexicana que no fueron apoyados

Los familiares de los niños muertos en la guardería ABC, los 26 muertos del Colegio Rébsamen, los 43 de Ayotzinapa, los 26 de la línea doce del Metro,

Los familiares de los periodistas asesinados y los defensores de derechos humanos asesinados

La clase media que con la pandemia y el desempleo llegó al nivel de la pobreza

Los estafados por el cartel inmobiliario,

Los usuarios del transporte colectivo y metro desde que las líneas 1 y 12 están en mantenimiento y reparación.

Los que han sufrido por estafas de montadeudas, de montachoques

Los que han sufrido robo de identidad

¿Por quíén o por qué partido van a votar todos estos mencionados?, La situación vivida les habrá dado un nuevo nivel de conciencia que los haya hecho reaccionar y cambiar su actitud o se volverán agresivos y fundamentalistas incapaces de construir un nuevo paradigma, ¿dejarán de ser impensados? ¿Habrá una cuenta fidedigna de este porcentaje que nos permita ver las tendencias que llevarán al futuro del país?

Posibles escenarios a corto plazo

El Presidente abre múltiples frentes que ya no podrá controlar y gasta desmesuradamente sin importarle la situación que ha provocado. El modelo autoritario es acotado por los grupos de poder, de presión y de tensión. Medios de comunicación y redes se vuelven más críticos. El presidente podrá decir lo que quiera, pero ya no podrá hacer lo que quiera. Los partidarios del presidente no cambian de actitud ni de paradigma, pero el presupuesto de los programas sociales se termina y se iniciarán los problemas y las inconformidades, la gente pensará que es obligación gubernamental ineludible y se manifestará exigiéndolos hasta de manera violenta e inevitable. Hay un aumento de organizaciones civiles que luchan por cambiar las cosas y detener las situaciones desagradables. Se logran acuerdos mediante consensos y pactos entre gobierno y sociedad civil. El gobierno tiene que aceptarlo por la fuerza de la presión social que exige cumplir con hechos, las fantasías de la narrativa cotidiana. La salud del Presidente se agrava por salud física o mental y se ve obligado a dejar el cargo. Morena se debate con rupturas y pierde posiciones de poder.

A largo plazo, ayudaría mucho conocer ese 62% ,en el aquí y en el ahora las urgencias se multiplican, las preocupaciones aumentan y el miedo es el fantasma que está presente todo el tiempo. Estamos guarecidos en el todavía para poder construir un futuro diferente, porque el actual no podemos aceptarlo.





Coordinadora del Seminario de Estudios prospectivos FCPS UNAM

