Xuntas por el impulso del golf femenil en México

¡Hola! Soy Alejandra Llaneza, jugadora profesional de golf, y es un gusto saludarlos desde este espacio.

Hoy, me gustaría platicarles de un proyecto que me emociona muchísimo; lo he visto crecer desde que inicié mi carrera y es muy importante para el beneficio del golf femenil.

XUNTAS —con X de México— es la versión “superpoderosa” de IGPM (Impulsando el Golf Profesional Mexicano), una asociación sin fines de lucro dedicada al apoyo de las jugadoras profesionales para llegar a la LPGA, la máxima categoría femenil.

En esta nueva etapa de transformación, XUNTAS sigue rompiendo barreras y crea nuevos estándares de respaldo y promoción en este deporte a nivel nacional.

Ahora, no sólo apoyará a las profesionales, sino que será una plataforma que tendrá programas para impulsar a las niñas que empiezan a jugar golf y así trasmitirles la emoción por el juego a través de Girls Golf, en conjunto con la USGA y LPGA.

Además, XUNTAS se involucra con amateurs de entre 14 y 17 años de edad para conocer sus metas, desde conseguir una beca universitaria en Estados Unidos, convertirse en una jugadora profesional o estar involucrada en la industria de alguna manera.

Lo emocionante es que todas las mexicanas estaremos conectadas, creando una red de crecimiento en todos los niveles.

Las profesionales estaremos compartiendo nuestras experiencias y consejos a las nuevas generaciones de jugadoras; estaremos al pendiente de las niñas y amateurs para que, de esta forma, el golf nacional continúe con su crecimiento hasta llegar a ser la potencia que sabemos es capaz.

Este semillero ayudará a que cada vez más jóvenes puedan acercarse a este deporte que, además de ser divertido, te enseña valores como la honestidad, la perseverancia y la valentía, siempre útiles en cualquier aspecto de la vida.

Me encanta ser parte de esta asociación, que se atreve a soñar en grande, como lo hizo Lorena Ochoa, quien también está muy involucrada en XUNTAS y nos sigue inspirando todos los días a desafiar los límites y llegar a lo más alto.

Gracias, Golf Shot Mx y EL UNIVERSAL Deportes, por la invitación a participar.

Alejandra LlanezaGolfista [email protected]