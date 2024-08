El Abierto Británico Femenil regresa a la Casa del Golf. Una de las principales características que tiene este deporte es la inmensa variedad de campos alrededor del mundo.

Los Majors de caballeros, históricamente, se han preocupado por encontrar las mejores sedes para realizar sus campeonatos. Augusta National (ANGC) se visita todas las temporadas.

A pesar de que el Masters se ha jugado en 88 ocasiones, Augusta National no había recibido un solo torneo de mujeres hasta 2019, cuando se disputó la primera edición del Augusta National Women’s Amateur.

Pebble Beach, uno de los campos insignia en Estados Unidos, recibió apenas el año pasado su primer US Women’s Open; asimismo, el Old Course de St. Andrews (el de mayor prestigio en todo el mundo) volverá a ser sede del Abierto Británico Femenil, apenas por tercera ocasión en su historia. La primera fue en 2007, cuando la mexicana Lorena Ochoa se consagró en tierras escocesas. El evento de este fin de semana es un esfuerzo por parte de The R&A (organización encargada de los Abiertos Británicos) de llevar a las mejores golfistas del mundo a los campos más icónicos.

Probablemente, la segunda sede de The Open con mayor historia es Murfield, campo donde se escribieron las reglas de este deporte. En más de 11 años, esta sede no ha recibido al Abierto Británico de caballeros, y apenas en 2022 abrió por primera vez sus puertas a las damas.

Con la USGA vemos casos similares: En un corto lapso, el Abierto de Estados Unidos Femenil se jugará en sedes históricas como Merion, Riviera Country Club y Oakmont Country Club.

Son pasos firmes que dan las tres “casas” del golf (AGNG, USGA y The R&A) para tener un deporte incluyente, pero queda un largo camino por recorrer. Deben revisar las bolsas monetarias y encontrar la manera de aproximar las cantidades que se otorgan en la rama femenil con la varonil.

No nos queda más que disfrutar el Old Course de St. Andrews y que, como en 2007, una mexicana, en este caso Gaby López, tenga una semana de ensueño para el golf de nuestro país.

Abraham Neme

Director General Golf Shot

@abrineme @golfshot_mx