¿Cómo me convertí en golfista profesional?

Hola, soy Santiago de la Fuente y les compartiré mi proceso para convertirme en golfista profesional.

Fue algo rápido, ya que se dio justo la semana después de mi última participación como amateur.

Durante la primera mitad de 2024, gané el Latin American Amateur Championship, en Panamá, que me otorgó invitaciones a competir en tres de los cuatro Majors de la campaña (Masters de Augusta, US Open y Abierto Británico).

Convertirme en profesional representó cumplir una meta más en la vida, porque desde pequeño había puesto esto como un objetivo. En el último año he aprendido a ser muy paciente para jugar a nivel profesional, porque la competencia aumenta, los campos son más duros y largos, y uno debe ser bastante preciso con todos los tiros.

Lo más complicado en este camino, creo, han sido todas las adversidades con las que crecí y el poco apoyo a este deporte que hay en México: Las peleas que tuvieron que pasar mis papás con los maestros, lo costoso que fue viajar desde Jalisco para participar en cientos de torneos, conseguir bastones...

Con apenas dos meses en el profesionalismo, me he enfocado en lo que viene, preparar una agenda y un plan a corto plazo, para sacar lo máximo en lo individual y con mi equipo de trabajo, fundamental para alcanzar éxitos a este nivel. He logrado conformar un gran grupo, que incluye psicólogo deportivo, preparador físico, instructor, agente y un círculo cercano que me apoya en todo momento.

Por último, he encontrado una inspiración: Mi familia, porque por muchos años puso todo de su parte para que yo esté parado en este punto de mi vida.

