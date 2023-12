¿Cómo debatir en #2024?

En días pasados el Consejo General del INE aprobó los tres formatos (A, B y C) que se utilizarán para los debates presidenciales que realizarán en abril y mayo del próximo año. Con ello sabemos la forma en que se estarán realizando estos ejercicios y la manera en que habrán de confrontarse las candidaturas que se registren.

Los formatos son la esencia de los debates, se consideran como el medio por el cual se busca la exposición y contraste de ideas de las candidaturas para atender un tema de atención prioritaria. En otras palabras, son las dinámicas pensadas para compartir propuestas de campaña y que éstas sean conocidas y analizadas por la ciudadanía, así como por las otras personas candidatas.

Para este proceso electoral, el INE busca tener ejercicios dinámicos y equitativos que garanticen el diálogo y la confrontación. Además, como parte de las reglas básicas aprobadas por el Consejo General, se están considerando mecanismos de regionalización en los que se contemple la inclusión de temas y problemáticas características de las distintas regiones del país o aquellas vinculadas con las personas mexicanas residentes en el extranjero.

Otra de las novedades será el acercamiento de la ciudadanía a través de preguntas y la utilización de redes sociales y plataformas digitales para la captación de preguntas. Además, en uno de los formatos se podrán realizar preguntas directas a las personas candidatas, las cuales estarán orientadas a los 14 temas que se han aprobado para los tres ejercicios.

Si bien es un paso importante aún falta mucho por caminar. El siguiente eslabón será la designación de las personas moderadoras. En ese sentido, se estableció que podrán participar dos o tres personas moderadoras en cada formato garantizando que en su selección se observe el principio constitucional de paridad de género.

Así, de los tres formatos la discusión se dividirá en tres segmentos -formato A- y cuatro -formatos B y C- que a su vez tienen dos bloques cada uno. Además, habrá un espacio de tiempo destinado para un mensaje de despedida.

Asimismo, se puede destacar lo siguiente de cada uno:

Modelo A. En dicho formato destacan las preguntas ciudadanas, en dónde la moderación presentará un listado de tres preguntas provenientes de redes sociales que le formularán a las candidaturas y éstas deberán responder en un máximo de 40 segundos.

Modelo B. Destacan dos dinámicas: 1) preguntas de la audiencia, una de las ocho personas seleccionadas por la moderación realizará una pregunta, la cual será respondida por cada candidatura hasta por un minuto; y 2) la persona moderadora cederá la palabra a la siguiente de las ocho personas seleccionadas para realizar la pregunta y, posteriormente, abrirá una bolsa de tiempo de 3 a 5 minutos -según las candidaturas participantes- para contrastar e intercambiar ideas sobre el tema.

Modelo C. En este modelo destaca la dinámica “cara a cara”. Cada candidatura tendrá la oportunidad de hacer preguntas de 30 segundos a las otras, una por una, que tendrán que contestar en un minuto y medio como máximo. Si son más de tres candidaturas se sorteará quién le pregunta a cada candidatura, con la posibilidad de una réplica y contrarréplica de 30 segundos cada una por parte de las otras candidaturas (dependerá del número de candidaturas registradas). Las preguntas tendrán que ser sobre los temas a discusión en el debate.

Se tienen los formatos, en otro momento se aprobará el debate en el que se utilizarán. Dicha determinación deberá considerar las sedes en que habrán de realizarse, así como la determinación del debate que no será obligatorio. Ello toma relevancia, puesto que al no ser obligatorio por ley los concesionarios de radio y televisión no tienen la obligación de transmitirlo.

En el INE estamos trabajando para cumplir con nuestro mandato legal de organizar, producir y difundir los debates presidenciales. El camino aún es largo, sin embargo, trabajamos para garantizar el voto informado de las y los mexicanos.

¡Los debates avanzan!