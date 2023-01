¿Una cumbre de líderes predecible?

El 10 de enero tendrá lugar la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte, con temas como equidad e inclusión, medio ambiente, competitividad, migración, desarrollo, salud y seguridad común.



Se ha anunciado que la prioridad para México será la reducción de la pobreza y la desigualdad, además de una Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas. Resulta por demás irónico que un gobierno, cuyas políticas sociales han fracasado estrepitosamente, y que hoy tiene a cerca de la mitad de la población sumida en la pobreza, pretenda encabezar una cruzada continental.



Ya México había realizado esfuerzos propagandísticos para posicionar grandes agendas internacionales, como el Plan Mundial de Bienestar y la Tregua Mundial de Cinco Años. Hoy, ante una América fragmentada, se apuesta por una forma de integración similar a la de la Unión Europea. Más allá de los intentos por encabezar proyectos continentales, será de vital importancia concretar acuerdos específicos para hacer frente a los retos que hoy enfrenta América del Norte.



La crisis migratoria debe ser abordada con sensatez bajo el principio del respeto incondicional a los derechos humanos de las personas que migran. La permanencia del Título 42 obliga a tomar decisiones urgentes para hacer frente a la crisis humanitaria en las fronteras, agravada en esta época invernal.



El fenómeno migratorio no sólo obedece a factores económicos, existen también causas políticas, como la inestabilidad y violencia que deben ser enfrentadas de manera conjunta, a partir de la ampliación de la democracia, los derechos y las libertades.



El cambio climático tiene efectos importantes en las migraciones y en la calidad de vida. Por el momento, se ha anunciado el Plan Sonora, para fortalecer la integración de las cadenas productivas regionales y la transición hacia las energías limpias. Sin embargo, el éxito de Plan dependerá de que el gobierno de México dé un giro a su política energética y derogue las nocivas reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.



No se puede dejar de lado el crucial tema de la seguridad regional, base indudable de la prosperidad. Los acuerdos en la materia no pueden reducirse solamente a las culpas recíprocas, deben fundamentarse en la determinación y la voluntad política de las partes para hacer frente a los problemas sociales internos, atacar el tráfico de drogas, personas y armas y combatir a los cárteles.



En materia de las relaciones comerciales, se debe consolidar un clima de negocios que garantice certeza a las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos. En este tema, el gobierno de México está obligado a dar señales claras de que las decisiones no obedecen solamente a la voz solitaria del Palacio, sino a amplios consensos entre los actores relevantes.



La Décima Cumbre podría ser histórica por la dimensión y la trascendencia de los acuerdos logrados, pero también podría convertirse en una predecible extensión de las Conferencias Mañaneras, y en una larga perorata en la que el monólogo del presidente mexicano trataría de imponerse sobre el concierto de tres naciones soberanas que deben tomar decisiones urgentes, de cara a un futuro retador que demanda altura de miras y visión de Estado.



Senadora por Baja California.



Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.



@GinaCruzBC