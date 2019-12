Las semifinales terminaron con los dos equipos más poderosos del futbol mexicano —económicamente hablando—, América y Monterrey, llegando a la final del Apertura 2019.



En el tema arbitral, no dejan de dar lástima. Durante el partido de anoche, en el Estadio Azteca, el VAR tuvo que corregir dos garrafales errores de los jueces, sobre todo de Enrique Santander.

La verdad es que no son dignos de estar en las semifinales de Primera División. Si no fuera por la tecnología, no me gustaría imaginar la calidad en la que estarían nuestros árbitros nacionales.

Santander, en su nivel que ya nos tiene acostumbrados, no le importa lo que sucede en los partidos; siempre espera a lo que el VAR le indique para sancionar acciones que él mismo puede sancionar. No es tán difícil.

Me da tristeza que sean unos comodinos y que se apoyen en la tecnología, no para mejorar la calidad de los duelos de la Liga MX, sino para sacarlos de problemas, mismos que no estarían si mostraran mayor calidad. Son unos inoperantes.

[email protected]