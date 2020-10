Tuvimos una jornada con partidos de regulares a malos, prácticamente todos, y en el tema arbitral fue muy similar. En el Puebla vs Santos, con Marco Antonio Ortiz como silbante, hubo una jugada en la que se apreció claramente una doble falta contra jugadores de los locales y nadie pudo resolver el tema, ni el central ni la gente que estaba en el VAR.

Los asistentes ya también están a la cómoda, dejan que desde el videoarbitraje se decida si es fuera de juego o no. Juan Francisco Palencia, quien ya no es entrenador del Mazatlán FC, dijo que se sintió agraviado por el trabajo arbitral en los más recientes tres partidos.

Él ya se fue, y los silbantes que trabajaron en sus partidos siguen en lo mismo. En el América vs Pumas estuvo Isaac Rojas, y uno no entiende cómo en jugadas tan claras de manos no se marcan las cosas y tienen que esperar a que el VAR les solucione todo.

En el Tigres vs Atlético de San Luis, Fernando Hernández tuvo jugadas muy claras de manos y es imposible que no las vea. Entonces, ¿para qué le pagan? Fernando Guerrero, en el Querétaro vs Monterrey, volvió a ser el mejor árbitro de la semana. A veces como que no quiere, pero claro que puede.

