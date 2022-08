La dupla Ramos-Guerrero no funciona

En el Atlas vs Querétaro, Fernando Guerrero tuvo un trabajo regular y le faltó un poco de apoyo por parte del VAR, ya que hubo dos jugadas polémicas en las que se pedían penaltis.



La dupla con César Ramos no está funcionando. Deben sentarse a platicar y ver qué quiere uno del otro; si no, ahora que vayan al Mundial harán un trabajo negativo.

En el Mazatlán FC vs Guadalajara pusieron a Jorge Camacho y en el Pachuca vs Tigres a Daniel Quintero, dos jóvenes que pueden ser buenos árbitros, pero quien designa no tiene la menor idea de lo que es el futbol mexicano ahora.