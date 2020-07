En cuanto al tema arbitral, en este inicio del torneo vimos situaciones muy parecidas a lo vivido en el final del anterior.

En el Necaxa vs Tigres, Eduardo Galván es un chico que no ha dado el do de pecho, pero —en términos generales— tuvo un partido tranquilo, sin mayores problemas.

En el Cruz Azul vs Santos, Fernando Hernández mostró la ineptitud de los árbitros y la inoperancia del VAR. Pero ya están acostumbrados. No hubo árbitros en la primera fecha, sino el videoarbitraje fue el que dirigió los partidos.

En el Tijuana vs Atlas, César Ramos tuvo un trabajo de pena, de vergüenza. Se van por la cómoda, con la tarjetita amarilla para no comprometerse, y después en el VAR les dicen que se equivocaron, por lo que vienen y componen la plana. Muy mal.

En el Guadalajara vs León estuvo Jorge Isaac Rojas, un árbitro que ya no tiene nada qué hacer en el futbol mexicano. Prefiero ver a jóvenes, como en los torneos previos.

En el Pumas vs Querétaro, Óscar Mejía fue varias veces al VAR a que le corrigieran la plana.

