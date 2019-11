Hay que poner a árbitros jóvenes

Otra vez hubo más pena que gloria en el arbitraje. Es una tristeza que haya jugadas inexistentes que se marcan.

Ayer en CU, se marcó un penalti que no era, aunque después lo fallaron los Pumas, pero es increíble que Diego Montaño lo señale después de ver la jugada en el monitor.

Insisto en que Alfredo Peñaloza (Morelia vs. Puebla) y Jorge Isaac Rojas (Tijuana vs. Monterrey) son árbitros mediocres, pero siguen dirigiendo, cuando deberían poner a los jóvenes en partidos en los que puedan empezar a demostrar, porque éstos, ya no te van a dar más.

Por otra parte, Fernando Guerrero volvió a demostrar su buen nivel, ahora en el Veracruz vs. América, aunque tuvo algunos detalles.

César Ramos (Tigres vs. Pachuca) dejando de marcar algunas cosas trascendentales y dejando de importarle que podía checarlas en el VAR.

En el León vs. Toluca, Marco Antonio Ortiz estuvo bien. Fernando Hernández, en el Guadalajara vs. Querétaro, tampoco tuvo mayores problemas por resolver.

Roberto García, quien está lesionado, pero lo siguen poniendo a arbitrar, en el Santos vs. Cruz Azul, tuvo un trabajo mediano, pero insisto, en dónde están los jóvenes, porque los hay, y muy buenos.

Y la vergüenza fue lo de Mauricio Morales en el VAR del juego de las Chivas.