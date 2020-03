Por dignidad, los árbitros deberían retirarse y dejar que el VAR dirija los partidos, porque es una vergüenza en todos los encuentros.

En el FC Juárez vs León, le compusieron la plana a Óscar Mejía en varias ocasiones. Los Bravos deben estar muy molestos, porque les marcaron un penalti en contra en una jugada fortuita. Lo vio en el VAR, pero de todas formas marcó la pena máxima.

Esta jornada fue lamentable, penosa y una de las peores que hemos visto en la historia del arbitraje.

Leer más: Carlos Albert y Henry Martín se enganchan por festejo ante Pumas.

Si Fernando Hernández e Isaac Rojas —quienes dirigieron los partidos Pumas vs América y Atlas vs Guadalajara— son los mejores árbitros que tienen, con razón estamos como estamos, porque en los dos juegos más importantes, el arbitraje fue de regular a malo. El de Rojas en el clásico tapatío fue tétrico.

En el Puebla vs Tigres, Diego Montaño pareció lesionado, y Óscar Macías —en el Monterrey vs Atlético de San Luis— fue inaceptable. No sé si este chico tiene tantita vergüenza, porque debería dejar el arbitraje. Hubo una patada clarísima de un jugador visitante, fue y vio la jugada, para regresar y decir que está bien con la tarjeta amarilla.

¿Quién les enseña a calificar las faltas?, ¿quiénes son los instructores?

En el Pachuca vs Santos, Erick Miranda fue bastante malo, sin idea.

[email protected]