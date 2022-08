El arbitraje de mal en peor

La Comisión de Árbitros sigue poniendo a silbantes como Erick Miranda y otros, quienes ya te demostraron que no van a dar más, porque su capacidad de mejora es nula. En esta sexta jornada hubo varias jugadas de penaltis que debieron tomarse de primera instancia y no acudir al videoarbitraje, como sucedió. Afortunadamente, en la mayoría se tomó la decisión adecuada. En el Tigres vs Querétaro, al joven Ismael Rosario López le pusieron una gran regañada los jugadores, lo cual es imperdonable para cualquier árbitro profesional.