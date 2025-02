Soberana vergüenza

¿Y el funeral con honores para los soldados? Cantamos el Himno nacional ante un peligro a nuestra soberanía, pero ¿dónde están las guirnaldas de oliva?, ¿el recuerdo para ellos de gloria?, ¿el laurel de victoria? Sí, ¿dónde está el sepulcro para ellos de honor? La tumba de gratitud para los diez militares que dejaron su vida en la captura de Ovidio Guzmán, como reveló EL UNIVERSAL.

Un sepelio hubiera manchado la investidura pura y limpia de López Obrador. Una lágrima exhibiría débil al superpresidente que teníamos. Un ramo de flores en un panteón daría la imagen de derrotado. Un minuto de silencio en una mañanera sería desperdicio a la verborrea presidencial. Los soldados en el sexenio de López Obrador fueron a trabajar en obras públicas, a cargar costales después de pasar por el Colegio Militar, a disfrazarlos de Guardia Nacional para desfilar junto a matones de otros países, o de plano a “poner la otra mejilla” con los malhechores. En dos palabras: fueron desechables.

Para el morenismo la soberanía es un rezo, no una persona; una letanía, no una condición de vida; una perorata que se pronuncia, no ese batallón de diez uniformados que perecieron en cumplimiento de su deber. Ahora que Trump amenaza con aranceles y declara narcos a los cárteles mexicanos, la Presidenta se envuelve en la bandera, sin reparar que la soberanía no está en sus rollos mañaneros, ni en modificaciones legales ridículas para prohibir invadir México, sino en la vida de los aguacateros de Michoacán, los trabajadores del sector automotriz de Silao o los restauranteros de Los Cabos o Cancún en la península. La soberanía no es una entelequia, es un hospital con medicinas y una escuela con maestros calificados y capaces. Soberanía no es un vacío, sino la vida plena de los Niños Héroes del Castillo de Chapultepec. Morena vuela con el victimismo.

Estados Unidos de Norteamérica es un poco más soberano que nosotros, porque de los últimos siete presidentes que han gobernado México en 43 años, 5 han estudiado sus postgrados allá, y ningún presidente gringo ha estudiado acá. Tres en Harvard: Calderón, Salinas y De la Madrid; uno en Yale, Zedillo; y la propia Claudia en Berkeley (AMLO, Peña y Fox, apenas terminaron la licenciatura). ¿Cuál soberanía si nuestras universidades públicas están endeudadas, sus maestros mal pagados, rodeadas de escuelas patitos promovidas o toleradas por el gobierno, donde entretienen adolescentes, con dizque becas, para que los devore fácilmente el mercado laboral?

Es más soberano un pueblo con conocimiento que uno que le mienta la madre a los Estados Unidos, pero Morena cree en la soberanía de cantina, canto y gritos con mariachis de “mi palabra es la ley”. Aunque no cumple ni “su” ley. Recientemente aprobó la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes extranjeros. Ajá. En sesión del Senado el 9 de diciembre de 2020, ordenaron que cuando se compruebe que un gobierno extranjero prive ilegalmente de la libertad a una persona, “el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral”. Ese día, el entonces senador Batres subió a la tribuna a acusar: “Otros gobiernos no supieron defender la soberanía”, por su parte el senador Monreal dijo que nadie se había atrevido a reglamentar, así, a los agentes estadounidenses. “Deberíamos aplaudirle” y decirle a López Obrador “hombre digno, está defendiendo la soberanía como nunca se había hecho”. Bonitos rollos huecos.

Pues hay un mexicano secuestrado, “el Mayo”, por agentes norteamericanos y la Presidenta soberanamente suplica explicación a Trump. Tienen una oportunidad ¡como nunca! para demostrarnos “su” nacionalismo. ¿Romperá? Jajaja. ¿Comparamos las pensiones “soberanas” de los soldados muertos de Estados Unidos con las mexicanas? ¿Dónde y cómo están las sepulturas de esos diez mexicanos militares descubiertos por EL UNIVERSAL? Comparemos con el cementerio norteamericano “de los 750 estadounidenses conocidos sólo por Dios, cuyos huesos recolectados por orden de su país”, se encuentran enterrados en la calle Virginia Fábregas # 31, colonia San Rafael, de la Ciudad de México. ¡No tienen vergüenza, patrioteros de cartón!

Posdata: ¿Quieren al Mayo para estrenar la facultad que le dio Morena a la Presidenta de amnistiarlo, perdonarlo?

Diputado federal