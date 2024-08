Gobierno bichi, territorio violado

¿Por qué tantas vueltas con el caso de “El Mayo” Zambada?. El territorio de México fue violado.

La relación con Estados Unidos es de “igualdad”, decía apenas hace unos días, el 20 de julio pasado en San Luis Potosí, la presidente electa Claudia Sheinbaum junto a AMLO, presumía que “por primera vez…no se negocia en condiciones de subordinación…, somos un país soberano”, gritó en un mitín, donde es fácil aventar soflamas patrioteras y recibir aplausos; pero la realidad es brava y, una semana después de esos bla-bla-blas altivos, agentes norteamericanos le dieron al lopezobradorismo un verdadero ¡tengan para que aprendan!, de cómo se combate al crimen, al sacar a hurtadillas, profesionalmente y sin balazos pero sin abrazos, a uno de los capos más buscados del mundo.

Ahora AMLO urge a la Casa Blanca “más datos”, según La Jornada, pues ni “otros datos” tiene, y a Claudia le parece “escueto” el informe del gobierno de Biden, cuando ellos son “abundantes” en informar lo que hacen nuestra Fuerzas Armadas. Ambos mandatarios demandan entregar más información a Washington sobre acotencimientos que ocurrieron en un territorio nacional. Las explicaciones son trágicas por la víctimas de los mafiosos que atraparon, pero casi son cómicas. Un avión, luego dos aviones; una persona, luego tres personas; salieron de Hermosillo, que siempre no corrigió Durazo. Todo para no asumir la responsabilidad de que secuestraron, pactado o engañado, a unos mexicanos en territorio nacional. Haiga sido como haiga sido, “El Mayo” llegó allá en tratos con norteamericanos.

En la seguridad nacional está autorizada la cooperación internacional, según establece la Ley de Seguridad Nacional, y los agentes extranjeros están tolerados a internarse temporalmente con tareas especificas. Y Morena agregó un título de “cooperación internacional” (Diario Oficial, 18 diciembre 20), donde tajantemente prohibió “realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones”, según dice la ley reformada por Morena y otros; pero dice más, aplicable al caso de “El Mayo”: “cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de sus ilícitos…., como la sustracción de los habitantes de territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional” (artículo 74). ¿Cómo para cuándo el valiente López Obrador va a suspender la cooperación con Estados Unidos? Somos un país soberano, alardeó Claudia. Los que cuidan el territorio, como se dice en Sinaloa y Sonora, quedaron “bichis”. El 9 de diciembre de 2020, cuando se discutió esa reforma en el Senado, Morena se inflamó el pecho de soberanía. Martí Batres, desde la tribuna se pronunció “contra la inmunidad de agentes extranjeros”, para “defender a nuestro país, nuestro territorio, nuestra soberanía nacional y, por supuesto evitar situaciones penosas…”´. Ajá. La misma perorata antiyanqui para afuera, pero postración y silencio ahora.

El fondo de tanto misterio es sencillo, lo cantaba el sinaloense Pedro Infante: “'El Mayo': si te vienen a contar (autoridad norteamericana) cositas malas de mí (4T)…yo te aseguro que yo no fui… son puros cuentos de por ahí. No, no, yo no fui”.

Senador de la República