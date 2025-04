Fuero violable

“No esta muy violable que digamos”, dijo el machista exgobernador priísta de Tamaulipas, en defensa del exgobernador machista morenista de Morelos. El patriarcado une a los defensores del agresor.

Manuel Cavazos y Cuauhtémoc Blanco representan ese México que no entiende que la mujer no tiene dueño, no es propiedad de nadie, y no la define su relación con ningún hombre. La mujer no es una costilla de ningún varón. La mujer no es “de”, ni menos “para”. Cosificar a la mujer es un grado abajo en la involución cultural de nuestra convivencia. Cosificar a “lo femenino” es pervertir su identidad de género, su intimidad. Cosificar a la mujer es pretender que haya una intercambio de impunidades, con la denuncia penal de ella; es dudar del dicho de una agredida, presumiendo la inocencia del agresor, sin darle la oportunidad de hablar a la mujer. Cosificar a la mujer es permutar “no-desafueros”.

Aunque el asunto de Alejandro Moreno Cárdenas, puede estar finiquitado, por lo que hace a la 65 Legislatura, y a una suspensión de un cateo con una resolución judicial en un juicio de amparo, nada impide que ante la 66 Legislatura, y por ese mismo u otro hecho presuntamente delictivo se vuelva el expediente del otrora diputado y ahora senador Moreno Cárdenas. Cuauhtémoc no salvó a “Alito”, ni se salvó a sí mismo, al contrario: salpicó a Morena y a la presidenta que pidió pruebas de lo que ocurre en un lecho delincuencial, en delitos sexuales.

¿De qué lado están todos los diputados y diputadas que votaron para favorecer al diputado Blanco? ¿Del lado de Cavazos Lerma, que clasifica a las mujeres en violables y no violables? ¿También un “no estás sólo para el caballero Cavazos? Desfiguro, desvergüenza, desfachatez, desmadre. No tienen figura, vergüenza, cara, ni madre.

Veremos si hay congruencia del oficialismo, (Alejandro Moreno quitó el fuero en Campeche cuando fue gobernador). El fuero sí es violable, existe un procedimiento para ello, con admisión, pruebas, alegatos que no quisieron seguir Morena y el PRI, con el exalcalde de Cuernavaca….bueno, pues ahora, las pruebas, en el caso del priísta, corren a cargo de la presienta.