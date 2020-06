Tres millones de pesos en pruebas semanales

Cada vez hay más contagiados de Covid-19 en la Liga MX; de hecho, es una de las Ligas con mayor número de contagios en el mundo.

Con los siete casos detectados por Toluca, ya son 33 los reportados, demasiados. La mayoría, por supuesto, son futbolistas, quienes —a partir de ahora— tendrán que entender que si vino un aislamiento fue por algo y que la irresponsabilidad cuesta caro. La Liga MX definirá mañana el arranque del torneo Apertura 2020.

Seguramente, lo planificarán para el 17 de julio, pero con tantos cambios, entre mudanza de uno y venta de otro, nuevo formato y la crisis económica profunda que se vive, hay un punto en el que deben detenerse: ¿Cuándo deben aplicar pruebas de Covid-19 a los más de 850 jugadores que tiene el futbol mexicano entre la Liga MX y la de Expansión MX?

Pregunta simple, que va relacionada con el dinero. Si se aplicaran cada semana, estamos hablando de poco más de tres millones 300 mil pesos, entendiendo que cada prueba tiene un costo reportado de tres mil 900 pesos.

Entre los 18 clubes de la Liga MX y los 15 —hasta ahora confirmados— de la Liga de Expansión MX, daría un promedio semanal de 100 mil pesos. Tal vez no suena tan caro para un equipo de futbol, pero —al final del torneo— estarían gastando solamente en pruebas de Covid-19 más de un millón 800 mil pesos.

LEER TAMBIÉN: Liga MX, con más casos de coronavirus que otras ligas

El futbolista debe ser responsable, entender que si le ordenan estar aislado, tiene que permanecer encerrado. No es un juego el Covid-19, no es una exageración, es un problema real de salud pública.

El deportista profesional debe comprender que, entre más se exponga, más riesgo hay. Por eso, las directivas de los equipos en los que han salido positivos por coronavirus algunos de sus futbolistas, deben revisar a profundidad lo que pasó en realidad, si se infectaron estando aislados, o bien se expusieron públicamente, algo que sería hasta causante de rescisión de contrato. Afortunadamente, la mayoría de los casos son asintomáticos; eso es lo único que ha sido positivo.

Ya se los explicó el doctor Ricardo Cortés Alcalá a miembros de los equipos de la Liga MX. El Director General de Promoción de la Salud del Gobierno Federal fue enfático al decirles frontalmente que deben ser serios ante los protocolos de salud que se impondrán para el regreso del futbol.

De no cumplirse, por más impopular que sea la medida, corren el riesgo de que se les cierre la cortina y no los dejen volver a abrir un estadio. Así que la reunión de mañana, entre dueños, no solamente será para aceptar a los nuevos propietarios de Querétaro, avalar la operación de Grupo Caliente con el promotor Greg Taylor y su grupo de inversionistas.

Tampoco el tema principal debe ser el formato del repechaje, en el que jugarían 12 equipos —de 18— la Liguilla. Esta vez, deberían enfocarse en la salud de todos los involucrados en el futbol.

Hay que tener control real con los jugadores. Quien se salga de la línea disciplinaria de aislamiento, que reciba un castigo ejemplar, porque por uno, pueden pagar demasiados en el futbol mexicano.

@gvlo2008 [email protected]